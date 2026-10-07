Heteken belül végezhetnek az azbesztes szombathelyi utak lefedésével

katasztrófa

Néhány héten belül végezhetnek az azbesztes utak lefedésével Szombathelyen – jelentette be Nemény András polgármester. A héten már a bitument teszik le az Oladi Platón, ahol több útszakaszt is azbesztes kőzúzalék borít, és ennek kiporzását akadályozzák meg a felületek befedésével.

Azbesztszennyezett út Szombathelyen
Fotó: Németh Dániel/444

Az egészségre káros azbeszttel szennyezett részeket először több rétegben geotextillel és ráccsal fedték be, most jön rá utolsó rétegként az aszfalt alapjául is szolgáló bitumen. Már több utcát sikerült megcsinálni, és kb. 3 hétig tart még a munka. Közben elindult annak a 110 szombathelyi területnek a bitumenezése is, amelyik nem az Oladi Platóhoz tartozik, de szintén azbeszttel szennyezett.

Mivel az azbesztes kő eltávolítása rengeteg kiporzással járt volna, ezt egyelőre nem tudták biztonságosan megoldani, így egy hónapja elkezdték ideiglenesen letakarni az érintett részeket, hogy a káros anyag levegőbe jutását addig is minimalizálják. A szennyezett kőzet elszállításának pontos módját még senki sem ismeri, az elszállítás akár évekig is eltarthat, ezért most rövid távon az egészségügyi kockázat csökkentése a cél.

Szombathely Oladi Plató nevű városrészén korábban több úttestet Ausztriából származó azbeszttartalmú kővel fedtek le. Később kiderült, hogy több helyre is jutott belőle, Kőszegen például a határérték negyvenszeresét is elérte az azbesztrostok koncentrációja a levegőben. Két hete arról adtak hírt, hogy lopják a kavicsot az azbeszttel szennyezett szombathelyi utcákon.

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