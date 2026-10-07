Megtérülési számítások nélkül vett 500 milliárdért irodaházakat az Orbán-kormány

Nem készítettek megtérülési számításokat, amikor az előző kormány arról döntött, hogy több mint 500 milliárd forintért megvásárolja a Zugló Városközpont, a Dürer Park és a Kopaszi-gát irodakomplexumait – árulta el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a Telexnek. Orbánék az irodaházak megvételéről titkos kormányhatározatban döntöttek, így ha esetleg készítettek is megtérülési számításokat, abból a vagyonkezelőt biztosan kihagyták.

Zugló Városközpont elnevezésű kormányzati negyed a Bosnyák téren Fotó: Németh Dániel/444

Az MNV úgy tudja, a Dürer Irodaházak esetében Szijjártó Péter, a Zugló Városközpont és a Kopaszi-gát esetében pedig Nagy Márton minisztériuma adta be az előterjesztéseket. Az előző kormány tervei szerint a Magyar Posta és a MÁV is az új irodaházakba költözött volna.

Az új kormány augusztus elején jelentette be, hogy eláll a 300 milliárdos zuglói irodabiznisztől, egyben azt is rögzítette, hogy a kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd közpénzt, amit az Orbán-kormány már kifizetett. A bejelentésre reagálva a projekt „gazdája”, a Bayer Construct közölte, jogi útra tereli az ügyet.