Nyomoz a rendőrség az augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezése miatt

Nyomozást indított a BRFK a 2026. augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban – tudta meg a 24.hu. A lapnak a BRFK azt mondta, a nyomozást „versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt” indították. A közbeszerzéssel kapcsolatban korábban felmerült Radnai Márk kormánybiztos felelőssége is. Hadházy Ákos korábbi független képviselő erről pár nappal az ünnepség után úgy írt: „Sajnos hozzám is eljutott az idei tűzijátékmutyiról szóló teljes levelezés, néhány mailt közzé is teszek belőle”, majd hozzátette; „Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt”, amiből Hadházy arra következtet; „tehát mindenről tudott”.

A G7 mutatta be részletesen az ügyet, miszerint „maradt az urambátyámrendszer„ augusztus 20-án, és a jelek egy előre lejátszott tenderre utalnak. Legalábbis a G7 a hozzájuk eljutott levelezés alapján arról írt, hogy a későbbi nyertes már hetekkel a közbeszerzés kiírását megelőzően, sőt, a NER százmilliárdos pénzszivattyúja, a Lounge-csoport kirúgása előtt tiszás és Tisza-közeli emberekkel levelezett a témában, és adatokat kért az állammal papíron még szerződésben álló Lounge-tól.

Ahogy a G7 is írta, „a később nyertes cég már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudta, hogy meg fogják hívni őket ajánlattételre. Három héttel korábban, mint a másik két cég. Így a később nyertes cég – Radnai Márkra hivatkozva – három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás. Nem véletlen, hogy azok nem is adtak be ajánlatot”.

Hadházy úgy fogalmazott, „NEM az a baj, hogy időhiány miatt nem folytattak le nyílt, azaz bárki számára nyitott közbeszerzést, hanem az, hogy a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták”.

Radnai akkor Facebookon reagált Hadházy állításaira. Azt írta, a kormányalakítás után nem foglalkozott állami rendezvények szervezésével, az augusztus 20-ai ünnep előkészítésekor csak a kreatív koncepció kialakításában segített. Radnai elismerte, hogy a nyilvánosságra hozott levelek egy részén másolatban szerepelt az e-mail címe. Viszont azt írta: „A hivatkozott leveleket nem olvastam, azokra nem válaszoltam, tartalmukról a sajtóból értesültem.”

A sajtóban megjelent információkat tisztázandó a Belügyminisztérium is vizsgálatot rendelt el, ennek eredményéről azóta még nem érkezett hír.