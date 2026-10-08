A NER közmédiáját a háttérből irányító Várhegyi Attila lett a Fidesz kommunikációs igazgatója

„Erősödik a csapat!” – ezzel jelentette be a Fidesz, hogy Orbán Viktor Várhegyi Attilát nevezte ki a párt kommunikációs igazgatójának. Havasi Bertalan továbbra is a Fidesz sajtófőnökeként dolgozik.

Várhegyi Orbán Viktor régi háttérembere, a Fidesz egykori pártigazgatója, Szolnok volt polgármestere, akit korábban hűtlen kezelés miatt ítéltek el. A neve legutóbb a közmédia átvilágításakor került elő: a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. belső vizsgálata szerint tanácsadóként, törvényi felhatalmazás nélkül, gyakorlatilag ő irányította a közmédiát a háttérből. Tartalmi, személyi és gazdasági ügyekben is döntött, utasításokat adott, és a hivatalos vezetők sokszor a jóváhagyása nélkül nem mertek lépni.

A nyilvánosságra hozott belső levelezések szerint Várhegyi a kormány és a közmédia közötti összekötőként is működött. A választási kampány idején például az „Ukrajna és háború minden mennyiségben” utasítással határozta meg a műsorok tartalmi irányát.

Várhegyit 2019-től foglalkoztatták tanácsadóként, havi díja 2023-ra nettó 3,5 millió forintra emelkedett. Emellett egy közel 21 millió forintos szolgálati autót és sofőrt is kapott, utóbbit papíron rendezvényszervezőként alkalmazták. A közmédia új vezetése az átvilágítás eredményei alapján feljelentést tett a korábbi működés miatt.