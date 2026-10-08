Két szaúdi repülőteret támadtak a hútik, hárman meghaltak

Három ember meghalt, 36-an pedig megsebesültek két szaúd-arábiai repülőtér elleni támadásban, miközben Jemenben egyre hevesebb harcok dúlnak az Iránnal szövetséges hútik és a Szaúd-Arábia által támogatott kormányerők között – írja a Reuters.

A szaúdi polgári légiközlekedési hatóság közlése szerint a rijádi Khalid király nemzetközi repülőtér elleni támadásban egy ember meghalt, nyolcan megsebesültek, az abhái repülőtér létesítményeinél pedig két halálos áldozatot és 28 sebesültet jelentettek. A hatóság szerint az egyik támadás kedden, a másik szerdán történt, de azt nem közölték, hogy melyik melyik napon. A hútik katonai szóvivője, Jahja Szarí azt állította, hogy több drónnal támadták a rijádi repülőteret.

Terminál a rijádi Khalid király nemzetközi repülőtéren. Fotó: FAYEZ NURELDINE/AFP

A hútik ellen harcoló, szaúdi vezetésű koalíció megtorlást ígért, azt írták, a támadások „nem maradnak büntetlenül”. Szerda késő esti közleményük szerint több mint 80 húti katonai célpontot támadtak meg négy jemeni kormányzóságban: Szaadában, Hodeidában, Dzsaufban és Maribban. A koalíció azt is közölte, hogy Rijádtól északra elfogott és megsemmisített egy húti ballisztikus rakétát.

Szerdán Áden nemzetközi repülőterét is támadás érte, ami a hútik ellenőrzésén kívül eső jemeni területek fő nemzetközi légi kapuja. A jemeni közlekedési minisztérium szerint a hútik ballisztikus rakétákat és robbanóanyaggal megrakott drónokat vetettek be. Az egyik rakéta a kifutópálya közelében csapódott be, percekkel egy Kairóból érkező járat tervezett leszállása előtt.

Az amerikai–iráni konfliktus átterjedése miatt ismét fellángolt a 12 éve tartó jemeni háború, ami a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válságát idézte elő, és széttagolta az arab világ legszegényebb országát. A hútik 2014-ben foglalták el Szanaát, és ma Jemen északi részének jelentős hányadát ellenőrzik. A szaúdi vezetésű koalíció azzal vádolja Iránt, hogy fegyverekkel, kiképzéssel és pénzzel támogatja a mozgalmat. A hútik tagadják, hogy Irán közel-keleti befolyását szolgáló fegyveres hálózatához tartoznának, és azt állítják, hogy saját maguk fejlesztik fegyvereiket. Teherán szintén elutasítja a vádakat.

A harcok legutóbbi fellángolása óta több mint 200 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát – közölte szerdán a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM).

„Az emberek az életüket mentve menekülnek, de sehol sem találnak biztonságos menedéket”

– mondta Amy Pope, a szervezet főigazgatója, aki további forrásokat sürgetett a menekülők élelmezésére és elszállásolására. Mindkét harcoló fél több száz halottról beszél, de részleteket nem közöltek.