Kiadná Magyarországnak az antifaügy szíriai gyanúsítottját a párizsi ügyészség

A párizsi ügyészség szerdán indítványozta egy szíriai antifasiszta kiadatását Magyarországnak – írja az MTI.

A férfit azzal vádolják, hogy 2023 februárjában Budapesten szélsőjobboldalinak tartott embereket támadott meg, súlyos sérüléseket okozva nekik. A párizsi fellebbviteli bíróság kiadatási ügyekben illetékes vizsgálati tanácsa november 25-én dönt arról, hogy kiadják-e a Franciaországban menedékstátuszt kapott Zaid Altayebet.

„Elegendő garancia van arra, hogy indítványozzuk Zaid Altayeb azonnali kiadatását Magyarország számára”

– mondta az ügyész az európai elfogatóparancs ügyében tartott utolsó meghallgatáson, az AFP hírügynökség szerdai tudósítása szerint.

Fotó: Bankó Gábor/444

A vádhatóság képviselője szerint az elmúlt hónapokban a kormányváltás óta megerősödött az igazságszolgáltatás függetlensége Magyarországon.

A magyar hatóságok azért kérik a 23 éves szíriai férfi kiadatását, mert felelősségre akarják vonni a 2023 februárjában Budapesten történt erőszakos támadásokban játszott szerepéért. A vád szerint Altayeb több, a magyar hatóságok által szintén körözött társával együtt a „becsület napja” néven tartott kitörésnapi megemlékezés résztvevőivel tűzött össze.

Laurent Pasquet-Marinacce, az aktivista ügyvédje a meghallgatáson vitatta az ügyész álláspontját. Szerinte ügyfele egy „metodikus módon felépített ideális bűnös”, és Magyarországon „a tisztességtelen eljárás kockázata nem szűnt meg”.

Az ügyvéd elmondta, hogy jelen volt a Fővárosi Ítélőtábla szeptember 30-i jogerős ítélethirdetésén az antifaügyben. A bíróság a német Maja T. negyedrendű vádlott első fokon kiszabott nyolcéves fegyházbüntetését hét évre mérsékelte. Az ügyvéd úgy fogalmazott, hogy „tanúja volt egy embertelen megaláztatásnak, ahol Maja T. keze és lába nagyon szoros bilincsekben volt”.

„A kormányváltás nem törli el a 15 évnyi rombolást mindabból, ami egy jogállamot jogállammá tesz”

– mondta a jogi képviselő. A szabadlábon lévő Altayeb úgy fogalmazott: „minden fejlődéshez időre van szükség, és a fogvatartottak lesznek az utolsók, akik élvezhetik, és én, szíriaiként, talán az utolsó az utolsók közül”.

Ugyanebben az ügyben a francia igazságszolgáltatás 2025 áprilisában elutasította a Gino becenéven ismert, 32 éves albán antifasiszta aktivista, Rexhino Abazaj átadását Magyarországnak. A párizsi fellebbviteli bíróság kiadatási részlegének elnöke a döntés ismertetésekor arra hivatkozott, hogy Magyarországon fennáll az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített kínzási tilalom és a tisztességes eljáráshoz való jog megsértésének veszélye. Példaként a börtönben alkalmazott „kegyetlen bánásmódot” és a tisztességes eljárás bizonytalanságát említette.

Az albán férfi átadását később Németország is kérte, ugyanazok miatt a cselekmények miatt, amikért Magyarország. A német kérelmet a fellebbviteli bíróság augusztus 19-én jóváhagyta, a döntést pedig szeptember 30-án a Semmítőszék is megerősítette.