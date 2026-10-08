Molnár Áron bemutatja: úgy kapott félmilliárdot az NKA-tól a Romanowskit elszállásoló fideszes cég, hogy még a pályázati űrlapot sem töltötte ki rendesen

Újabb részleteket hozott nyilvánosságra Molnár Áron színész-aktivista a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) vitatott támogatásairól. Ezúttal a Patr Event Magyarország Kft. 450 millió forintos pályázatának dokumentumait mutatta be, amelyeket közérdekű adatigényléssel szerzett meg. A cégről korábban már kiderült, hogy a titkos kampányfinanszírozásra használt feketekassza egyik legnagyobb kedvezményezettje volt, tulajdonosa pedig az a Párkai Dávid Zsolt, akinek az ingatlanjában lakott Marcin Romanowski, a korrupcióval gyanúsított, Magyarországra menekült lengyel politikus, akit itt tartózkodása alatt az Alapjogokért Központ háttércége foglalkoztatott.

Molnár most azt mutatta be, hogyan jutott hozzá a cég a közel félmilliárd forintos támogatáshoz.

A Patr Eventet 2024 márciusában alapították VoilArt Team Rendezvényszervező és Tanácsadó Kft. néven. A cég 2025 októberében nevet és tulajdonost váltott, ekkor került Párkai Dávid Zsolthoz, aki korábban a Fidesz parlamenti frakciójában dolgozott személyi titkárként, szerződését Kocsis Máté írta alá. Molnár szerint a vállalkozásnak sem 2024-ben, sem 2025-ben nem volt árbevétele, és mindkét évben veszteségesen működött. A tulajdonosváltás után alig néhány héttel mégis 450 millió forintos állami támogatásra jelentkezett.

A Molnár által bemutatott dokumentumok szerint Párkai 2025. november 26-án küldött levelet a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) kerelem@nka.hu címére. Ez nem egy nyilvánosan meghirdetett pályázati felület volt: Molnár szerint az NKTK is elismerte, hogy az e-mail-cím nem volt nyilvános. Az adatigénylés során kapott iratokban ráadásul nem talált arra utaló dokumentumot, hogy a támogatáskezelő kereste volna meg a céget. Így továbbra sem világos, honnan tudott Párkai a támogatási lehetőségről. Az NKTK mindenesetre még aznap, este 22:56-kor válaszolt a levelére, a pályázat benyújtásához pedig mindössze ezerforintos nevezési díjat kellett befizetni.

A Patr-Event december 1-jén nyújtotta be hivatalos kérelmét, amelyben „identitásformáló közösségi események létrehozására és támogatására” kért 450 millió forintot. Molnár szerint a pályázati adatlapnak azt a pontját, ahol a konkrét programokat kellett volna bemutatni, üresen hagyták. Nem szerepeltek benne rendezvények, időpontok, helyszínek vagy fellépők.

A cég ugyan mellékelt egy külön programtervet, de abból sem derült ki pontosan, milyen eseményeket szerveznének, és mely partnerekkel működnének együtt. Molnár azt mondta, az adatigényléssel megszerzett iratok között együttműködési vagy társszervezői megállapodásokat sem talált.

Concept art.

A hézagosan kitöltött pályázat elbírálása azonban nem húzódott sokáig: a dokumentumok szerint december 10-én, reggel 6:51-kor már megszületett a támogató döntés. A Patr-Event tehát kilenc nappal a kérelem benyújtása után megkapta a 450 millió forintot az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának 790-es keretéből. Molnár szerint a Hankó Balázs volt kulturális miniszterhez kötődő támogatási rendszerben a kollégium csak formálisan működött, a tényleges döntéseket a minisztérium vezetői hozták meg.

A színész-aktivista a cég teljes NKA-s szakmai és pénzügyi beszámolóját is megszerezte. Állítása szerint ezekben további érdekességeket talált, de egyelőre nem hozza nyilvánosságra az összes részletet. Annyit azonban előrevetített, hogy a beszámolóban Tóth Gabi neve is felbukkan, akinek a szerepéről egy következő videóban ígért részleteket.