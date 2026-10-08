Putyin a születésnapján is lőtte Ukrajnát, Zelenszkij szerint legalább 32-en haltak meg

Volodimir Zelenszkij szerint legalább 32 ember meghalt, 100 pedig megsebesült a szerdai orosz csapásokban. Az ukrán elnök azt mondta, az október 7-én született Vlagyimir Putyin emberek megölésével ünnepelte a születésnapját.

Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXEY DRUZHININ/AFP

A legtöbb áldozat az észak-ukrajnai Prilukiban volt, ahol egy ötemeletes lakóépületet talált el egy orosz rakéta. Az ukrán belügyminiszter szerint a támadásban 20-an haltak meg, köztük 5 gyerek. Az orosz hadsereg Kijevet is támadta, a fővárosban ketten vesztették életüket, sokan pedig a metróban kerestek menedéket.

Zelenszkij szerint Oroszország összesen 70 rakétát lőtt ki szerdán, de drónokat is bevetett. „Fájdalmas és demonstratív csapást akartak mérni. Ez volt az egyik leggaládabb támadásuk.” Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az ukránok az elmúlt 24 órában négy oroszországi célpontot találtak el, köztük két olajipari létesítményt.

Az orosz védelmi minisztérium közleményében azt írta, csapataik „hatalmas erejű csapást” mértek kijevi és más ukrajnai régiókban található hadiipari létesítményekre, nagy pontosságú fegyverek, valamint drónok bevetésével. (via Reuters)