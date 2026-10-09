Az Állami Számvevőszék Magyar Péter-idézettel vágott vissza Magyar Péter kormányszóvivőin tett kijelentéseire

Magyar Péter saját korábbi kijelentéseivel vágott vissza az Állami Számvevőszék (ÁSZ), miután a miniszterelnök a pénteki kormányinfón Windisch László ÁSZ-elnök távozását sürgette a Déli Körvasút beruházása körül feltárt szabálytalanságok miatt. Az ÁSZ közleményében azt írta, Magyar kirohanása jól mutatja, milyen támadások érik a független alkotmányos intézményeket. Szerintük hasznos lenne, ha a miniszterelnök a súlyos kijelentései előtt „nem csak tízig elszámolna, de tájékozódna is”. Majd Magyar néhány nappal korábbi szavait idézték: „Ha bármiről írnak, előtte legalább kérdezzenek!”

Windisch László, az ÁSZ elnöke (b) és Magyar Péter miniszterelnök (j) Forrás: Facebook, MTI

A szóváltás előzménye, hogy Vitézy Dávid közlekedési miniszter a pénteki kormányinfón arról beszélt: a Mészáros Lőrinchez köthető V-Híd szabálytalanságai miatt Magyarország mintegy 320 milliárd forint uniós támogatást veszíthet el a Déli Körvasút fejlesztésére. Az Európai Számvevőszék vizsgálata szerint a V-Híd versenyelőnyhöz juthatott, mert összejátszott egy tervezőcéggel, amelyet később fel is vásárolt. Az Európai Bizottság ezért szeptemberben úgy döntött, a beruházás jelenlegi formájában nem tarthatja meg az uniós támogatást.

Vitézy szerint az Európai Számvevőszék már januárban jelezte a problémákat az Orbán-kormánynak, amely azonban nem hozta nyilvánosságra az ügyet, és feljelentést sem tett. A miniszter azt mondta, tudomása szerint a magyar Állami Számvevőszék sem lépett. Magyar erre kijelentette, hogy Windisch Lászlónak már csak emiatt is távoznia kellene az ÁSZ éléről. A miniszterelnök azt is felidézte, hogy korábban Windisch a Megafon pénzügyeiben sem talált kifogásolnivalót. (A Direkt36 a napokban hozta nyilvánosságra, hogy a felcsúti milliárdos érdekeltségei rendszeresen nagy összegeket utaltak a kormányközeli tartalomgyártókat tömörítő nonprofit cég számára.)

Az ÁSZ péntek délutáni közleményében visszautasította a vádakat. Azt írták, az Európai Számvevőszék vizsgálata júliusban zárult le, és annak megállapításairól a Magyar-kormány az ÁSZ-szal egy időben értesült. A testület szerint semmilyen jogszabályban előírt feladatát nem mulasztotta el, ráadásul az európai számvevők meg is köszönték az együttműködését. Hangsúlyozták, hogy az ÁSZ nem hatóság, az uniós források felhasználásának ellenőrzésére más szervek jogosultak. Szerintük a kormánynak több lehetősége is lett volna eljárást kezdeményezni a Közbeszerzési Döntőbizottságnál.

„Magyar Péter miniszterelnök úr tehát saját kormányának mulasztását kéri számon az Állami Számvevőszéken” – összegezték álláspontjukat. A közlemény végén ismét a miniszterelnököt idézték: „Nem kritikátlanságot várunk. Nem támogatást. Csupán korrektséget…”

A kormányinfón a 444 is kérdezte a miniszterelnököt egy kapcsolódó témában: meddig maradhatnak hivatalban a Kúria, a Gazdasági Versenyhivatal, az Állami Számvevőszék és az Országos Bírósági Hivatal jelenlegi vezetői? Arra voltunk kíváncsiak, van-e végső határidő a leváltásukra, a Fideszhez kötődő intézményvezetők eltávolítása ugyanis a Tisza Párt fontos választási ígérete volt.