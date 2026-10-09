Bóka János feljelentést tesz Schummer Orsolya és Csézy Erzsébet ellen

Közokirat-hamisítás miatt feljelentést tesz a Fidesz frakcióvezetője, Bóka János Schummer Orsolya és Csézy Erzsébet ellen, miután a tiszás Schummer párttársa helyett szavazott a parlament szeptember 22-ei ülésén.

A Fidesz-frakció azt írta a közleményében, hogy a parlament üléséről készült, hitelesített jegyzőkönyvben, mint közokiratban a ténylegesen Schummer által leadott szavazat Csézy érvényes szavazataként jelenik meg, így a képviselők közreműködtek abban, hogy valóságnak nem megfelelő tartalommal foglaljanak közokiratba egy jelentős tényt.

A közlemény megismételte Bóka János korábbi nyilatkozatát, miszerint Schummer megsértette az Országgyűlés működésére vonatkozó szabályokat. A Fidesz-frakció felszólította Forsthoffer Ágnes házelnököt és Bujdosó Andrea Tisza-frakcióvezetőt, „hogy ne pártolják tovább a két képviselő által elkövetett jogsértést. Schummer Orsolyának és Csézy Erzsébetnek vállalnia kell a felelősséget tettükért.”

Bóka János Fotó: Bankó Gábor/444

Az ügy azután robbant ki, hogy a Mi Hazánk közzétett egy videót arról, ahogyan Schummer megnyomja a mellette ülő Csézy szavazógombját a Médiatanács-tagjelöltekről szóló szavazáson. A Mi Hazánk szerint Schummer bűncselekményt követett el, ezért le kell mondania a mandátumáról.

Csézy „nagyon gyenge próbálkozásnak” minősítette a Mi Hazánk állításait, de érdemben nem cáfolta azokat. Azt állította, hogy ő kérte Schummer segítségét, és a leadott szavazat az akaratával egyező volt. Később Schummer azt írta a Facebookon, hogy „technikai segítségnyújtás történt”. Forsthoffer Ágnes házelnök pedig azt mondta, hogy „az érintett képviselők sajnálják a történeteket, hibájukat elismerték, és a jövőben ettől tartózkodni fognak”.