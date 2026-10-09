Gerhard Schröder az orosz elnök otthonában ünnepelte Putyin születésnapját

Gerhard Schröder volt német kancellár részt vett Vlagyimir Putyin szerdai születésnapi buliján. A Kreml közös képet is feltöltött a két politikusról. A fotó alá azt írták, Putyin „médiaértesülésekből tudta meg, hogy Schröder Moszkvában tartózkodik a Globus cég megbízásából. Az elnök meghívta régi barátját az otthonába”.

Schröder azután nézte meg a német Globus szupermarketlánc egyik oroszországi fióktelepét, hogy kinevezték a cég orosz leányvállalatának felügyelőbizottságába. Amikor megérkezett a helyszínre, a dolgozók tapssal fogadták. Németül azt mondta nekik, hogy nagyon örül, amiért találkozhat velük, és láthatja a munkájuk lenyűgöző eredményét. Szavait egy tolmács fordította le oroszra.

Gerhard Schröder Fotó: EVA MANHART/AFP

Schröder 1998 és 2005 között volt Németország kancellárja. Hivatali ideje alatt kifejezetten jó viszonyt ápolt Putyinnal, a szoros kapcsolat pedig később is megmaradt. A politikából való visszavonulása után több orosz állami cégnél is kapott felügyelőbizottsági pozíciót. Bár Ukrajna megtámadását hibának nevezte, Putyintól a háború ellenére sem határolódott el. Emiatt pártja, a szociáldemokrata SPD megpróbálta kizárni soraiból, az eljárás azonban elhalt. Schröder 2024-ben arról beszélt, hogy a Putyinhoz fűződő barátsága még segíthet a békekötésben. (via Spiegel)