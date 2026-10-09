Hiába ígérték, idén sem tartják meg a palesztin választásokat, noha az elnök mandátuma már 2009-ben lejárt

A romló biztonsági, politikai és gazdasági helyzet miatt elhalasztják a november 28-ra tervezett palesztin parlamenti választásokat, amelyeket várhatóan csak 2027 szeptemberében tartanak meg – írja a Reuters egy október 8-án kelt diplomáciai levél alapján. Husszein al-Sejk palesztin alelnök Jean-Noël Barrot francia külügyminisztert tájékoztatta arról, hogy nem teljesültek a választások megtartásához szükséges feltételek. A palesztin vezetés azt javasolta Mahmúd Abbász elnöknek, hogy rendeletben halassza a szavazást 2027 szeptemberének első felére.

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A levél szerint a választások megtartását olyan akadályok nehezítik, amelyek veszélyeztetnék a szabad és tisztességes szavazást, valamint a választók széles körű részvételét. A palesztin vezetés korábban arra számított, hogy Donald Trump amerikai elnök gázai béketervének végrehajtásával javul a helyzet. Ennek részeként nemzetközi erők és palesztin rendőrök érkeztek volna a Gázai övezetbe, lefegyverezték volna a Hamászt, az izraeli csapatok pedig kivonultak volna.

A palesztinok abban is bíztak, hogy az Egyesült Államok megakadályozza a ciszjordániai és kelet-jeruzsálemi palesztin területek további izraeli annektálását, fellép a telepesek erőszakos cselekményei ellen, és eléri az Izrael által visszatartott, közel 7 milliárd dollárnyi palesztin pénz felszabadítását. „Ezek a lépések, megállapodások és ígéretek azonban nem valósultak meg. Ellenkezőleg: a helyzet a palesztin területek egészén romlott” – áll a levélben. A választások lebonyolítását az is nehezíti, hogy akadályokba ütközik a szavazóurnák, a szavazólapok és a szükséges tinta bejuttatása Gázába.

A palesztinok legutóbb 2005-ben tartottak elnökválasztást, amelyet Mahmúd Abbász nyert meg, parlamenti választást pedig 2006-ban. Utóbbin a Hamász győzött, majd 2007-ben fegyveres harcok után átvette az ellenőrzést a Gázai övezet felett, kiszorítva az Abbászhoz hű erőket. Abbász elnöki mandátuma 2009-ben lejárt, azóta rendeletekkel kormányoz. A Palesztin Hatóság támogatottsága az elmúlt két évtizedben jelentősen visszaesett, sok palesztin korruptnak tartja a szervezetet.

A választások elhalasztása Franciaország számára is kényes kérdés. Párizs 2025 szeptemberében elismerte a palesztin államot, Abbász pedig írásban vállalta Emmanuel Macron francia elnök és Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös előtt, hogy parlamenti és elnökválasztásokat tartanak. Szeptember 24-én az ENSZ-ben még megerősítette ezt a szándékát. A francia külügyminisztérium csütörtökön ismét hangsúlyozta, hogy a választások elengedhetetlenek a palesztin vezetés legitimitásának megújításához és a kétállami megoldás lehetőségének megőrzéséhez.