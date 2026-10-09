Lánczi Tamás aggodalommal nézi embertársai mentális állapotát a választások óta

Az ember, aki alá azért tolták be az évi 6 milliárd forintból működő Szuverenitásvédelmi Hivatalt, hogy lehetőleg mindenkit külföldi ügynöknek bélyegezzen, aki kilógott a NER-ből, most elkezdett az embertársai mentális egészsége és a kormányzati eszközökkel gerjesztett gyűlölet miatt aggódni. Lánczi Tamás Fekete Rita csatornáján lamentált a közállapotok miatt:

„Furcsa, hogy születik egy világos és egyértelmű választási eredmény, ugye óriási felhatalmazást kap a jelenlegi kormány. Soha ekkora a rendszerváltás óta nem volt, elsöprő. És nem megkönnyebbülés jön, az indulatok nem jutnak nyugvópontra, nem megelégedettség van, nem egy csendes építkezés kezdődik el a kormányzat részéről, amire megkapta egyébként a felhatalmazást, és minden eszköze megvan hozzá, hanem minden eddiginél rosszabb a hangulat az országban.

Tovább folytatódik tulajdonképpen a kampány, a kampányban tapasztalható hergelés, a társadalmi csoportok szembefordítása, tényleg aggasztó nézni embertársaimnak a mentális állapotát, aggasztó nézni a közösségi felületeket, ahol most már kormányzati eszközökkel gerjesztik a gyűlöletet és a feszültséget, fordítanak egymással szembe embereket teljesen random módon, kiismerhetetlen módon. És ami számomra ebből következik, hogy ez bénítóan fog hatni az országra. Senki nem mer semmit se csinálni.”

A beszélgetés során Lánczi Tamás szinte végig szidta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, ami szerinte önkényesen járhat el. Nem mellékes körülmény, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal indokolatlannak látszó propaganda- és rendezvényköltségeit már az NVVH vizsgálja. A gyanú szerint Láncziék 2024–2026 között megkötött három keretszerződés alapján több mint 3,6 milliárd forintot fizettek Balásy Gyula cégeinek olyan kommunikációs termékek készítésére és rendezvények lebonyolítására, amik a Szuverenitásvédelmi Hivatal tevékenysége szempontjából nem tűntek indokoltak, különösen, hogy az saját szervezeti egységekkel is rendelkezett ilyen feladatok ellátására, hiszen 2025-ben mintegy 120 munkatárssal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból.

Láncziékról a kormányváltás után kiderült, hogy szívesen nyúltak a hivatal VIP-bankkártyáihoz, ha éttermekben kellett fizetni. Lánczi elnökként 111 VIP-kártyás tranzakcióval valamivel több mint 3 millió forintot költött. Az első évben átlagosan hetente kétszer járt étterembe: egy év alatt 32 alkalommal ült be ugyanarra a japán helyre, jellemzően 20 ezer forint körüli számlával. A szabadsága alatt 12 alkalommal használta a hivatali bankkártyát. Az egyik elnökhelyettes másfél év alatt 1,5 millió forintot költött, ebből vásárolt olaszországi útikönyveket is 77 ezer forintért. A másik helyettes 862 ezer forintnyi közpénzt költött a hivatali bankkártyáról, az egyik számla alapján például 49 500 forintot fizetett ki egy pohár limonádéért.