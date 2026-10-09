Trump szankciókat szabott ki a Nemzetközi Büntetőbíróságra, órákkal azután, hogy egyik volt bírája Nobel-békedíjat kapott

Donald Trump amerikai elnök kormánya pénteken szankciókat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ellen, néhány órával azután, hogy a testület egy korábbi bírája, a dél-afrikai Navi Pillay elnyerte a Nobel-békedíjat. Washington ezúttal nem egyes bírákat vagy ügyészeket, hanem magát a bíróságot sújtja szankciókkal, ami akár annak működését is megbéníthatja – írja a Reuters.

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„Vagy az ICC felhagy a fenyegetéseivel, vagy mi vetünk véget az ICC működésének” – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki az Egyesült Államok szövetségeseitől is elvárja, hogy „fékezzék meg” a bíróságot. Trump régóta bírálja a háborús bűncselekmények és népirtás ügyében eljáró testületet, különösen a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen kiadott elfogatóparancs és az amerikai katonák afganisztáni cselekményeit érintő vizsgálat miatt.

Az új szankciók miatt az ICC elveszítheti amerikai banki, biztosítási és informatikai szolgáltatóit. A bíróság hónapok óta készült erre: a Microsoft szoftvereit nyílt forráskódú programokra cserélte, és alternatív pénzügyi megoldásokat keresett. Nazhat Shameem Khan helyettes főügyész szerint a szankciók a független igazságszolgáltatást támadják, de nem állítják le a bíróság munkáját.

A szankciók bejelentése egybeesett a Nobel-békedíj odaítélésével. A kitüntetett Navi Pillay 2003 és 2008 között az ICC bírája volt, a Nobel-bizottság pedig a nemzetközi jog intézményeit érő politikai támadásokra akarta felhívni a figyelmet. A díj Trump számára különösen érzékeny téma: közel egy évtizede rendszeresen sérelmezi, hogy még nem kapta meg. A Fehér Ház kommunikációs igazgatója, Steven Cheung korábban egyenesen azt állította, hogy a Nobel-békedíj elveszíti a jelentőségét, ha Trump nem kapja meg a neki „jogosan járó” elismerést.

A döntés diplomáciai konfliktust is okozhat Washington és európai szövetségesei között. A Hollandiában működő ICC-nek 125 ország a tagja, köztük valamennyi uniós állam is. A bíróság már kérte az EU-t, hogy készüljön fel az amerikai szankciók hatásainak kivédésére. Marco Rubio ugyanakkor közölte, Washington kész tárgyalni a részes államokkal, de ha nem sikerül rendezni az amerikai kifogásokat, további intézkedések jöhetnek.