10 nappal a kivégzése után kiengedték a kórházból Christa Pike-ot

Kiengedték a kórházból Christa Pike-ot, tíz nappal azután, hogy két adag méreginjekcióval sem sikerült kivégezni egy amerikai börtönben.

Pike szíve két pentobarbitálos injekció után is vert, kivégzését így megszakították és kórházba szállították a halálra ítélt nőt. Pike lett volna az első nő, akit kivégeznek Tennessee államban 1820 óta. Még 1996-ban ítélték halálra, alig húszéves korában. Bűnösnek találták, miután társaival együtt egy erdőbe csalták osztálytársukat, az akkor 19 éves Colleen Slemmert, majd megkínozták és megölték őt. Pike kivégzését az utolsó előtti pillanatban elhalasztották, majd az utolsó pillanatban mégis jóváhagyták. A pentobarbital valószínűleg nem Pike véráramába jutott, hanem a bőre alatti szövetekben terjedt szét.

Az 50 éves Pike-ot visszaszállították a börtönbe, ahol továbbra is orvosi megfigyelés alatt áll. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy megpróbálják-e újra végrehajtani Pike kivégzését. (via BBC)