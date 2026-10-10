Fegyelmi eljárást indított Cristiano Ronaldo ellen a Portugál Labdarúgó Szövetség

A Portugál Labdarúgó Szövetség fegyelmi eljárást indított Cristiano Ronaldo ellen, mert egy Nemzetek Ligája meccs előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, miután összekülönbözött Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal. Az ötszörös aranylabdás, 234-szeres válogatott játékos a Dánia vendégeként megvívott Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt elutazott Koppenhágából.

Ronaldo szerint megegyeztek a szakvezetővel abban, hogy a fizikai állapotának megőrzése érdekében kihagyja a Norvégia és a Dánia elleni összecsapásokat, Jesus azonban a norvégok vendégeként végül 2-1-re megnyert találkozó napján közölte vele, hogy harminc perc erejéig mégis pályára fogja küldeni. Ronaldo aztán annak ellenére mégsem játszott, hogy a második félidőben végig melegített.

A Portugália színeiben 146 gólnál járó csapatkapitány hozzátette, később megbeszélést folytatott Jesusszal, akivel abban állapodtak meg, hogy a szövetségi kapitány a következő sajtótájékoztatón tisztázza a történteket. A támadó szerint megegyeztek abban, hogy bocsánatot nem kell kérnie a szakembernek, de végül a sajtótájékoztatón elhangzottak „köszönőviszonyban sem voltak” azzal, amiben a hatszemközti megbeszélésen maradtak.

Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

„Ez volt a második eset, hogy megszegte a szavát. Ezután úgy döntöttem, elhagyom az edzőtábort, és nem várom meg, hogy újabb ígéreteket szegjen meg” – mondta Ronaldo.

A szaúdi al-Nasszr futballistája később közleményben kért bocsánatot azért, mert az első norvég meccs után nem köszöntötte a szurkolókat, és magukra hagyta csapattársait. Kiemelte, hogy csapatkapitányként ez a viselkedése súlyosabb megítélés alá esik.

„Tetteim következményeit a Portugál Labdarúgó Szövetségnek kell mérlegelnie és szankcionálnia. Ha fizikailag jó állapotban leszek, és a klubomban játszom – reményeim szerint gólokat szerezve –, a rám kiszabott esetleges eltiltás letöltése után ismét a válogatott rendelkezésére állok majd, hogy – ahogyan eddig mindig – küzdjek és győzelmeket arassak a nemzeti csapat színeiben” – írta Ronaldo.

A négy forduló után százszázalékos, így már biztosan negyeddöntős Portugália az NL utolsó két körében előbb Dániát fogadja november 14-én, három nappal később pedig Wales vendége lesz. (MTI)