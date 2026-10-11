A fideszes képviselő szerint Tóth Gabit nem kampányrendezvényre hívták Debrecenbe

Széles Diána szerint Molnár Áron valótlanságokat állított, amikor arról beszélt, hogy Tóth Gabi és párja többször fellépett a Hankó Balázs titkos támogatási listáján szereplő Patr-event Kft. által támogatott eseményeken amiért több mint 50 millió forintot kaptak – szúrta ki a hvg.hu. A fideszes képviselő most egy Facebook-bejegyzésben reagált Molnár videójára.

Molnár Áron egy péntek esti videójában beszélt arról, hogy közérdekű adatigényléssel megszerzett szerződések és pénzügyi elszámolások alapján öt hónap alatt 18 fellépésért összesen nettó 52,4 millió forintot kapott Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence közös cége abból a 450 millió forintos állami támogatásból, amit a Patr-event Magyarország Kft. nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA). A dokumentumokból pedig az is kiderül elmondása szerint, hogy az NKA-pénzből olyan fellépéseket is finanszírozhattak, amik fideszes kampányrendezvényekhez kapcsolódtak

A videóban Molnár arról is beszélt, hogy Tóth és Papp több Patr-event által finanszírozott eseményen is részt vettek, köztük egy szekszárdi „patriótatalálkozón”, egy zuglói kampányrendezvényen, valamint Széles Diána debreceni kampányeseményén. Széles ezekre az állításokra reagált szombati bejegyzésében, mivel szerinte a színész-aktivista valótlanságokat állított. A fideszes képviselő szerint ugyanis a márciusban megrendezett Tavaszköszöntő Családi Nap, ahol Tóth fellépett, nem kampányrendezvény volt, hanem egy civil szervezet által szervezett városrészi rendezvény, amit nem is tudja, hogy milyen pénzből szerveztek, mivel azt nem kérdezte. Hozzátette azt is, hogy a jelenléte önmagában nem tesz egy eseményt kampányrendezvénnyé.

Széles szerint ráadásul a résztvevők több, mint fele tiszás lehetett a választási eredmények alapján. „Ezzel a logikával akár tiszás rendezvénynek is nevezhetnénk egy nyilvános családi napot” – írta. Széles azt is állítja, hogy kampánybeszédet nem mondott csupán egy köszöntőbeszédet, mint a rendezvény felkért fővédnöke és Debrecen civil ügyekkel foglalkozó alpolgármestere. Ezután leírta, hogy „Tóth Gabival, aki egyébként a rövid beszélgetésünk alapján szimpatikus volt, a rendezvényen találkoztam életemben először és utoljára. Azt sem tudtam a rendezvény előtt, hogy kik lesznek a fellépők.” Széles szerint azonban a „tiszás besúgórendszerben mindenki gyanús lehet, aki egy színpadon áll egy ellenzéki városvezetővel”, de szerinte ettől még jó emberek lehetnek, ahogy Tóth Gabi is.

Az időközben letartóztatott Hankó Balázs volt kulturális miniszter hónapok óta azt állítja, hogy „tudatos ferdítés kampányfinanszírozásként feltüntetni olyan támogatásokat, amelyek a magyar kultúrát szolgálják”. Ahogy azonban korábban írtuk, ha valami úgy néz ki, mint egy titkos kampányfinanszírozás, úgy totyog, mint egy titkos kampányfinanszírozás, és úgy hápog, mint egy titkos kampányfinanszírozás, akkor az valószínűleg titkos kampányfinanszírozás.