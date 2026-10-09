Tóth Gabi cégét NKA-s pénzből szerződtették egy március 14-ei ünnepi megemlékezésre a Wass Albert térre, ahol épp Radics Béla is kampányolt

Öt hónap alatt 18 fellépésért összesen nettó 52,4 millió forintot kapott Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence közös cége abból a 450 millió forintos állami támogatásból, amelyet a Patr-Event Magyarország Kft. nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA). Molnár Áron színész-aktivista legújabb videójában közérdekű adatigényléssel megszerzett szerződések és pénzügyi elszámolások alapján mutatta be a kifizetéseket. A dokumentumokból az is kiderül, hogy az NKA-pénzből olyan fellépéseket is finanszírozhattak, amelyek fideszes kampányrendezvényekhez kapcsolódtak.

Az egyik ilyen alkalom 2026. január 29-én volt Szekszárdon, ahol a Patr-Event nettó 3,3 millió forint plusz áfáért szerződtette a Tóth Gabi Triót és a Legényes Táncegyüttest egy 45 perces műsorra. A megbízási szerződésben „patrióta találkozóként” szereplő esemény a Digitális Polgári Körök (DPK) szekszárdi rendezvénye volt, ahol fideszes politikusok – köztük Kocsis Máté – is jelen voltak, pártpolitikai üzenetek is elhangzottak. A programot Tóth Gabi koncertje zárta. A szerződés szerint a fellépés díját a Patr-Event az NKA-tól kapott támogatásából fizette. A Molnár videójában bemutatott dokumentum szerkesztőségünkhöz is eljutott.

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Megbízási szerződés

Bár Tóth Gabi korábbi nyilatkozataiban kikérte magának, hogy minden munkáját a Fidesz intézné, nem ez volt az egyetlen pártrendezvény, amin közpénzből lépett fel. Március 14-én a zuglói Wass Albert téren tartott ünnepi megemlékezésre is a Patr Event szerződtette. A dokumentumok szerint egy 12–15 perces legényes táncprodukcióért nettó 1,2 millió forintot fizettek, ugyancsak az NKA-s keretből. A rendezvényen Radics Béla fideszes politikus mondott beszédet, majd párttársával, D. Kovács Róbert Antallal együtt beálltak pultozni. Az eseményről készült fotók alapján a kulturális műsor ezúttal is egy fideszes kampányhoz kapcsolódó rendezvény része volt.

Molnár egy debreceni fellépést is bemutatott, amelyet Széles Diána fideszes politikus kampányához kötött. A megbízási szerződésben „tavaszköszöntő családi napként” szereplő rendezvényen Tóth Gabi egy 60 perces koncertért nettó 3,3 millió forintot kapott, szintén a Patr Event NKA-támogatásából. Hogy a családi napnak politikai vonatkozása is volt, azt a fellépésről készült felvétel árulja el: a színpadon egy narancssárga, „Dr. Széles Diána” felirat is feltűnik. Molnár videójában az énekesnőről és Széles Diánáról készült közös fotót is összeveti a koncertfelvétellel, amelyeken Tóth Gabi ugyanazt a ruhát viseli. A közös képet Széles azóta eltávolította.

A színész-aktivista összesítése szerint 2025 novembere és 2026 márciusa között összesen 18 fellépés után fizethettek ki nettó 52,4 millió forintot Tóth Gabi és Papp Máté Bence közös vállalkozásának, az Egy a Ritmusunk Kft.-nek. A két előadó emellett fejenként 5-5 millió forint alkotói támogatást is kapott, míg közös cégük további 9 millió forintban részesült. Mivel ezek külön álló tételek, a fellépési díjakkal együtt összesen 71,4 millió forintot kerestek.

Az elszámolásokban akadnak nehezen magyarázható részletek is. A dokumentumok szerint Tóth Gabiék 2025. december 20-án Békéscsabán 17:15-kor fejeztek be egy 45 perces koncertet, miközben egy másik, szintén 45 perces fellépésüknek Békéssámsonban már 17 órakor el kellett volna kezdődnie. A két település között autóval nagyjából 50 perc az út. A békéscsabai koncertért nettó 2,6 millió, a békéssámsoniért 3,3 millió forint szerepel az elszámolásban. A megadott időpontok alapján a két fellépést lehetetlen lett volna így teljesíteni, de egyelőre nem tudni, hogy dokumentációs hibáról vagy más eltérésről, esetleg késésről van-e szó.

Nullás cégnek ítélték oda 9 nap alatt 450 milliót

A kifizetések hátterében a Patr Event Magyarország Kft. korábban már bemutatott, 450 millió forintos NKA-támogatása áll. A vállalkozás a kulturális támogatások egyik legnagyobb kedvezményezettje volt, noha a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezett érdemi rendezvényszervezői múlttal.

A céget 2024 márciusában alapították VoilArt Team Rendezvényszervező és Tanácsadó Kft. néven. 2025 októberében tulajdonost és nevet váltott, ekkor került Párkai Dávid Zsolthoz, aki korábban a Fidesz parlamenti frakciójában dolgozott személyi titkárként. Szerződését Kocsis Máté írta alá. Párkai neve egy másik ügyből is ismert: az ő ingatlanjában lakott Marcin Romanowski, a korrupcióval gyanúsított, Magyarországra menekült lengyel politikus, akit itteni tartózkodása alatt az Alapjogokért Központ háttércége foglalkoztatott.

Molnár korábbi feltárása szerint a Patr Eventnek sem 2024-ben, sem 2025-ben nem volt árbevétele, és mindkét évben veszteségesen működött. A tulajdonosváltás után néhány héttel mégis 450 millió forintos állami támogatásra jelentkezett.

A cég tulajdonosa 2025. november 26-án nem nyilvános e-mail-címen érdeklődött a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK) a pályázati lehetőségről. Az adatigénylés során kiadott iratokból nem derült ki, honnan tudott a lehetőségről, az NKTK azonban még aznap este válaszolt neki. A pályázat benyújtásához mindössze az ezerforintos nevezési díjat kellett befizetni.

A Patr Event december 1-jén nyújtotta be hivatalos kérelmét, amelyben „identitásformáló közösségi események létrehozására és támogatására” kért 450 millió forintot. A pályázati adatlap konkrét programokra vonatkozó részét üresen hagyták, és a mellékelt programtervből sem derült ki, milyen rendezvényeket, hol és kikkel szerveznének. A hiányos dokumentáció ellenére december 10-én, mindössze kilenc nappal a kérelem benyújtása után megszületett a támogató döntés.

A 450 millió forintot az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának 790-es keretéből ítélték oda. Molnár szerint a Hankó Balázs volt kulturális miniszterhez köthető támogatási rendszerben a kollégium csak formálisan döntött, a pénzek elosztásáról valójában a minisztérium vezetői határoztak.

Hankó hónapok óta azt állítja, hogy „tudatos ferdítés kampányfinanszírozásként feltüntetni olyan támogatásokat, amelyek a magyar kultúrát szolgálják”. Ahogy azonban korábban írtuk, ha valami úgy néz ki, mint egy titkos kampányfinanszírozás, úgy totyog, mint egy titkos kampányfinanszírozás, és úgy hápog, mint egy titkos kampányfinanszírozás, akkor az valószínűleg titkos kampányfinanszírozás.