Bejutottunk a frissen felújított győri MCC-központba, és leesett az állunk

A nemrég teljesen elkészült győri képzési központot négy évtizeddel ezelőtt a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (RÁBA MVG) legendás vezérigazgatója, Horváth Ede maximalizmusa hívta életre.
Horváth úgy gondolta, hogy a város szívét jelentő Káptalandombon, a bazilika és a XI. századi Szent Lázár-templom romjainak tőszomszédságában kell felépítenie: az álmot Lőrincz József (1930-1990) feladata volt valóra váltani, a kivitelezés azonban nem ment könnyen, így az 1977-ben indult projekt a vezérigazgató szüntelenül figyelő tekintete miatt csak 1985-re vált valósággá.
Az elképesztő mennyiségű, lépten-nyomon feltűnő carrarai márványburkolatok több tonnával járulnak hozzá az épület súlyához. A vörösfenyő, dió és kőris elemek mellett a korszak legjobb magyar belsőépítészeinek bútoraival, lámpáival, térrendezési megoldásaival, illetve kisebb-nagyobb ötleteivel sűrűn megtömött ház megalkotásába a hírek szerint számos közreműködő vállalatnak tört bele a bicskája, többen csődközelbe is jutottak, hiszen az elvégzett munkát a Rába addig nem vette át, míg az ellenőrzésen nem találtak mindent száz százalékosan rendben lévőnek.
Az eredmény magáért beszélt, az egymáshoz szépen kapcsolódó terek pedig olyan minőséget képviseltek, amihez hasonlót a Kádár-kor utolsó évtizedében már sem a bukdácsoló építőipar, sem a belsőépítészek nem tudtak igazán létrehozni.
Öt évvel ezelőtt épp ezért is vetett nagyobb hullámokat a modern építészet iránt elkötelezett örökségvédők közt, hogy a Mathias Corvinus Collegium az értékbecslésben szereplő árnál 25 százalékkal drágábban, 1,455 milliárd forintért lecsapott a helyiek által csak Kis-Hiltonként emlegetett épületre. Az MCC rövidesen arról beszélt, hogy a belső teret „nosztalgikus felhangokkal akár még szeretni is lehet”, ami abba az irányba mutatott, hogy részben biztosan ki fogják belezni az épületet.
Azóta több mint négy év telt el: a ház 2022 szeptemberében már az MCC logójával a homlokzatán nyitotta meg a kapuit a diákok előtt, majd megindultak az üzemeltetéssel párhuzamos átépítési munkák, amelyekkel 2026 júliusában lettek készen. Így a bejáráskor az elkészült, véglegesnek szánt tereket láthattuk, és megpróbálhattunk megérteni valamit abból, hogy a szocializmus évtizedeinek épített örökségére számos esetben (ld,. a Diplomataház vagy az Országos Teherelosztó esetét) elpusztítandó, szörnyű struktúraként tekintő Orbán-kormányok illetékesei miért őrizték meg az emeleti fémburkolatának íveivel a szomszédos bazilikára is utaló házat.
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