Műemlék szállodák és félkész gigaberuházások: mutatjuk a rakás értékes épületet, amit az állam kapott az MCC-től

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

A Tisza áprilisi választási győzelme után röviddel arról döntött, hogy július 31-én megszünteti az MCC-t működtető Mathias Corvinus Collegium Alapítványt. Egy hónappal később, augusztus utolsó napján pedig több másik közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal (kekvával) együtt a közel 575 milliárdos vagyonnal rendelkező MCC felszámolása is megtörtént.

A szervezet ingatlanjai, így a saját tulajdonú épületekben lévő képzési központjai ezzel a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz (KBM) vándoroltak, az alapítvány Orbán Balázs helyett a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint irányítása alá került, az oktatási és művelődési feladatot pedig a Nemzeti Tehetség Központ veszi át.

Épp ezért időszerű végigvenni, hogy:

pontosan milyen elemekből áll ez a hatalmas ingatlanvagyon,

milyen változások állhatnak be az MCC évek óta tervezett, a Gellért-hegy oldalába megálmodott országos központjának projektjében, valamint

hogy milyen jövő várhat a három legfontosabb, évekkel ezelőtt megvásárolt, felújítás alatt álló épületükre: a miskolci Korona Szálló, a debreceni Arany Bika, illetve a pécsi Nemzeti Kaszinó együttesére.