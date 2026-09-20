Műemlék szállodák és félkész gigaberuházások: mutatjuk a rakás értékes épületet, amit az állam kapott az MCC-től

A Tisza áprilisi választási győzelme után röviddel arról döntött, hogy július 31-én megszünteti az MCC-t működtető Mathias Corvinus Collegium Alapítványt. Egy hónappal később, augusztus utolsó napján pedig több másik közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal (kekvával) együtt a közel 575 milliárdos vagyonnal rendelkező MCC felszámolása is megtörtént.
A szervezet ingatlanjai, így a saját tulajdonú épületekben lévő képzési központjai ezzel a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz (KBM) vándoroltak, az alapítvány Orbán Balázs helyett a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint irányítása alá került, az oktatási és művelődési feladatot pedig a Nemzeti Tehetség Központ veszi át.
Épp ezért időszerű végigvenni, hogy:
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Magyar Péter kijelölte a felsőoktatási tevékenységet nem végző kekvák alapítói jogait gyakorló minisztereket.
Nem volt elég fedezet a nyertes ajánlatra.
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