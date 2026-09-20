Műemlék szállodák és félkész gigaberuházások: mutatjuk a rakás értékes épületet, amit az állam kapott az MCC-től

építészet

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Tisza áprilisi választási győzelme után röviddel arról döntött, hogy július 31-én megszünteti az MCC-t működtető Mathias Corvinus Collegium Alapítványt. Egy hónappal később, augusztus utolsó napján pedig több másik közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal (kekvával) együtt a közel 575 milliárdos vagyonnal rendelkező MCC felszámolása is megtörtént.

A szervezet ingatlanjai, így a saját tulajdonú épületekben lévő képzési központjai ezzel a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz (KBM) vándoroltak, az alapítvány Orbán Balázs helyett a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint irányítása alá került, az oktatási és művelődési feladatot pedig a Nemzeti Tehetség Központ veszi át.

Épp ezért időszerű végigvenni, hogy:

  • pontosan milyen elemekből áll ez a hatalmas ingatlanvagyon,
  • milyen változások állhatnak be az MCC évek óta tervezett, a Gellért-hegy oldalába megálmodott országos központjának projektjében, valamint
  • hogy milyen jövő várhat a három legfontosabb, évekkel ezelőtt megvásárolt, felújítás alatt álló épületükre: a miskolci Korona Szálló, a debreceni Arany Bika, illetve a pécsi Nemzeti Kaszinó együttesére.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
építészet nemzeti tehetség központ debrecen miskolc építészet történelem közlekedési és beruházási minisztérium mcc
Kapcsolódó cikkek

Ruff Bálint felel mostantól az MCC-ért

Magyar Péter kijelölte a felsőoktatási tevékenységet nem végző kekvák alapítói jogait gyakorló minisztereket.

Székely Sarolta
belföld

Mégsem építi meg a Gellért-hegyre tervezett „reneszánsz palotáját” az MCC

Nem volt elég fedezet a nyertes ajánlatra.

Molnár Kristóf
ÉLET

Orbán Balázs lemondott az MCC vezetéséről

Rájött, hogy azzal segít a legtöbbet az alapítványnak, ha nem vesz részt a túlélésről szóló tárgyalásokban.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Ez az épület kulcsemlék lehetne, de szó nélkül dobjuk ki a kukába

Tényleg elbonthatják a budavári Országos Villamos Teherelosztót. Virág Csaba épületének sorsa évtizedek óta viták tárgya. Négy építész mesélt arról, hogy miért szomorú, ha tényleg odalesz.

Horváth Bence
építészet

Az MCC megvette a debreceni Aranybika Szállót

De nem árulják el, mennyiért.

Sarkadi Zsolt
POLITIKA

Tovább folytatja a kormány a kekvák beszántását, elveszik az oktatási feladatokat a Mathias Corvinus Collegium Alapítványtól

A Schmidt Mária-féle alapítvány és a Batthány Lajos Alapítvány feladatait pedig a Kulturális Vagyonkezelő veszi át.

Windisch Judit
POLITIKA

Két kormányhatározat is segítette a jegybanki alapítványt, hogy ingatlanhoz jusson a budai várnegyedben

Verseny nélkül vehették meg a Szentháromság téri Burg hotel épületét, majd az átépítéssel a vételár csaknem hétszereséért megbízták a Matolcsy Ádám-barát Somlai Bálint cégét.

Haász János
belföld