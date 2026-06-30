Ruff Bálint felel mostantól az MCC-ért

belföld

A hétfői Magyar Közlönyben megjelent az a kormányhatározat, amellyel Magyar Péter miniszterelnök kijelölte a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítványok alapítói jogait gyakorló minisztereket. Ennek értelmében

a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, Ruff Bálinthoz tartozik mostantól

  • a Batthyány Lajos Alapítvány,
  • a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, aminek vezetéséről szűk két hete mondott le Orbán Balázs
  • és az Áder Jánoshoz kötődő Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.

Pósfai Gábor belügyminiszterhez

  • a MOL – Új Európa Alapítvány került, amelynek egyes kifizetései miatt nemrég nyomozást rendeltek el költségvetési csalás gyanúja miatt,

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez került

  • a Schmidt Máriához kötődő Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
  • a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
  • a Magyar Kultúráért Alapítvány,
  • valamint a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez

  • a Várbeli felújításokhoz kötődő Hauszmann Alapítvány
  • és a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,

A tudományos és technológiai miniszter, Tanács Zoltán felügyeli

  • az ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványt
  • és a ZalaZONE Alapítványt,

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez került

  • a Lázár Jánoshoz kötődő Jövő Nemzedék Földje Alapítvány, amelynek 1374 ingatlant adott át az állam még a választás előtt.

Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszterhez került

  • a Közép-európai Oktatási Alapítvány,

Kármán András, pénzügyminiszterhez pedig

  • a Makovecz Campus Alapítvány.
belföld MOL - Új Európa Alapítvány zalazone pósfai gábor kármán andrás Ruff Bálint Jövő Nemzedék Földje Alapítvány mathias corvinus collegium Makovecz Campus Alapítvány kekva Bóna Szabolcs lannert judit mcc vitézy dávid Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány tanács zoltán Hauszmann Alapítvány tarr zoltán
Kapcsolódó cikkek

Kamrasöprés: 1374 darab ingatlant adott át az állam Lázár János alapítványának

Négy börtöngazdaság földjei lehetnek ezek, a területük 16 ezer hektár.

Szily László
POLITIKA

Orbán Balázs lemondott az MCC vezetéséről

Rájött, hogy azzal segít a legtöbbet az alapítványnak, ha nem vesz részt a túlélésről szóló tárgyalásokban.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Nyomozást rendeltek el költségvetési csalás gyanújával a MOL – Új Európa Alapítvány egyes kifizetései miatt

A februári feljelentést a NAV öt nappal a választások előtt elutasította. A feljelentő panaszt nyújtott be, az ügyészség most igazat adott neki, így elindul az eljárás.

Haász János
belföld