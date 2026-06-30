Ruff Bálint felel mostantól az MCC-ért

Nyomozást rendeltek el költségvetési csalás gyanújával a MOL – Új Európa Alapítvány egyes kifizetései miatt

A februári feljelentést a NAV öt nappal a választások előtt elutasította. A feljelentő panaszt nyújtott be, az ügyészség most igazat adott neki, így elindul az eljárás.