Ruff Bálint felel mostantól az MCC-ért

A hétfői Magyar Közlönyben megjelent az a kormányhatározat, amellyel Magyar Péter miniszterelnök kijelölte a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítványok alapítói jogait gyakorló minisztereket. Ennek értelmében
a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, Ruff Bálinthoz tartozik mostantól
Pósfai Gábor belügyminiszterhez
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez került
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez
A tudományos és technológiai miniszter, Tanács Zoltán felügyeli
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez került
Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszterhez került
Kármán András, pénzügyminiszterhez pedig
Négy börtöngazdaság földjei lehetnek ezek, a területük 16 ezer hektár.
Rájött, hogy azzal segít a legtöbbet az alapítványnak, ha nem vesz részt a túlélésről szóló tárgyalásokban.
A februári feljelentést a NAV öt nappal a választások előtt elutasította. A feljelentő panaszt nyújtott be, az ügyészség most igazat adott neki, így elindul az eljárás.