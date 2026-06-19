Orbán Balázs lemondott az MCC vezetéséről

A Fidesz volt kampányfőnöke, Orbán Balázs pénteken bejelentette, hogy lemond az MCC-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról. A kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított.

Orbán a lépést azzal indokolta, hogy a parlament a napokban egy olyan Alaptörvény-módosítást szavazott meg, illetve egy olyan törvénymódosítást készül elfogadni, ami alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét. Ebben nem tévedett nagyot, a hétfőn megszavazott alkotmánymódosítás alapján közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államtól kapott vagyona visszakerül az államhoz. Valamint a képviselők előtt van egy másik javaslat is, ami augusztus 31-ig megszüntetne tizenöt, közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó alapítványt, ugyanakkor nem állami alapítónak lehetősége van tovább működtetni őket. Ezek között ott van a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány is, aminek az élésől Orbán Balázs most lemondott.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumi elnöke Fotó: Orbán Balázs/Facebook

Orbán Balázs szerint hamarosan egy olyan, a diákok, munkavállalók, valamint a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit figyelembe vevő megállapodást kell kötni, ami biztosítja az Alapítvány túlélését. „A következő két hónap legfontosabb feladata ezen tárgyalások sikerre vitele lesz. Ebben a legjobban úgy tudok segíteni, ha lemondok a kuratóriumi elnök tisztségemről, és a kormányzati szándékkal szembeni alapvető egyet nem értésemmel nem terhelem a tárgyalásokat” - írta a volt kampányfőnök.

2011 óta az MCC vagyona a 24-szeresére nőtt. Csak az ingatlanvagyonuk közel 16 milliárdos, összesen 18 saját és 13 bérelt ingatlanban működnek Magyarországon, valamint Brüsszelben és számos erdélyi településen. Az Orbán-kormány még 2020-ban tőkésítette fel az MCC-t, amikor odaadta az alapítványának a MOL Nyrt. és a Richter Nyrt. 10-10 százalékos részvénypakettjét, ami aután az közérdekű vagyonkezelő alapítványként kezdett működni. Gyakorlatilag ez lett a Fidesz ideológiai hátországának legfontosabb intézménye: megvetették a lábukat a felsőoktatásban, a tehetséggondozásban a Libri felvásárlásával a könyvpiacon, valamint külön médiát is építettek. Csak tavaly 31 milliárd forintot juttatott osztalékként a két tőzsdei cég az MCC-nek. Idén 36,58 milliárd forintra számítottak volna, azonban a választások után Magyar Péter megüzente a két cégnek, hogy ne fizessen osztalékot az MCC-nek.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A NER bukása óta Orbán Balázs már házon belülről is egyre keményebb kritikákat kapott, amiatt, hogy az intézmény ilyen helyzetbe került. Novák Tamás, az MCC könyvkiadójának vezetője azt üzente a kuratóriumi elnöknek: „Magyar Péter kegyétől függ az MCC jövője, ezt mindannyian tudjuk, és te nem tettél az elmúlt két hónapban semmit azért, hogy a több ezer diák és a több száz kollégád biztonságérzetén bármit is javíts.” Novák szerint ha Orbán Balázsnak lett volna vezetői kvalitása és felelősségérzete, már a választás éjszakáján végigfuttatja azt a „háromlépcsős logikai láncot”, hogy van-e olyan erős az MCC jogi talapzata, hogy harcba lehet indulni érte, ha nincs, akkor tud vagy akar-e tárgyalni a kormánnyal, hogy kihozza a helyzetből a maximumot a diákok és a munkavállalók érdekében, és ha nem, akkor lemond. Emlékeztette arra is, hogy amikor Orbán bevitte a Mandinert az MCC alá, „politikai célkeresztet” festett az intézmény fejére, és miközben a Mandiner és ő is üti tovább a Tiszát „övön alul is”, elvárja, hogy a Tisza legyen nagyvonalú az MCC-vel, ami szerinte ordító ellentmondás.