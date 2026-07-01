Mégsem építi meg a Gellért-hegyre tervezett „reneszánsz palotáját” az MCC

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának döntése alapján az MCC ingatlanfejlesztési társasága eredménytelennek nyilvánította a budapesti, központi épületre kiírt közbeszerzési eljárást. Ez azt jelenti, hogy az MCC nem építi meg a Somlói útra tervezett, monumentális „reneszánsz palotáját”, ami a tervek szerint a város több pontjáról is látszódott volna.

A győztes tervpályázat reneszánsz palotája Fotó: Napur Architect

A szervezet azért döntött a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett, mert az uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett, legkedvezőbb végleges ajánlat meghaladta a kuratórium által jóváhagyott fedezetet. A további fedezet biztosításához pedig a „felelős gazdálkodás jegyében” nem járult hozzá a kuratórium.

Az MCC még 2021 márciusában hirdette ki az új épületegyüttes tervpályázatának győztesét. A munkát a Napur Architect Kft. nyerte el, aminek nevéhez többek között a Duna Aréna, a Néprajzi Múzeum és az új atlétikai stadion tervezése fűződik. A székházba még kápolnát és sportközpontot is terveztek. Az építkezést előbb nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítette a kormány, majd 2021 szeptemberében kimondták, hogy az országos településrendészeti és építési követelményeket sem kell alkalmazni a projektnél.

Bár az új épületet már a 2025/26-os tanévtől használni szerette volna az MCC, a folyamat már a régi épületek bontásánál elakadt, miután az első közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. A helyszínt 2023 nyarán jártuk be, akkor életerős cserjék és ambiciózus gyomnövények uralták a gellérthegyi épületeket.

Az MCC lebontásra váró épülete 2023 nyarán Fotó: Molnár Kristóf / 444

Az MCC kollégistái 2021 ősze óta a Tas vezér utcai Flamenco hotelban laknak. Az intézmény jövője kérdőjelessé vált a Fidesz választási veresége után. A fideszes Orbán Balázs június közepén lemondott az MCC vezetéséről, Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal később Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert nevezte ki az MCC alapítványának élére. (via MTI)