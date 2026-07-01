Mégsem építi meg a Gellért-hegyre tervezett „reneszánsz palotáját” az MCC

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának döntése alapján az MCC ingatlanfejlesztési társasága eredménytelennek nyilvánította a budapesti, központi épületre kiírt közbeszerzési eljárást. Ez azt jelenti, hogy az MCC nem építi meg a Somlói útra tervezett, monumentális „reneszánsz palotáját”, ami a tervek szerint a város több pontjáról is látszódott volna.
A szervezet azért döntött a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett, mert az uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett, legkedvezőbb végleges ajánlat meghaladta a kuratórium által jóváhagyott fedezetet. A további fedezet biztosításához pedig a „felelős gazdálkodás jegyében” nem járult hozzá a kuratórium.
Az MCC még 2021 márciusában hirdette ki az új épületegyüttes tervpályázatának győztesét. A munkát a Napur Architect Kft. nyerte el, aminek nevéhez többek között a Duna Aréna, a Néprajzi Múzeum és az új atlétikai stadion tervezése fűződik. A székházba még kápolnát és sportközpontot is terveztek. Az építkezést előbb nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítette a kormány, majd 2021 szeptemberében kimondták, hogy az országos településrendészeti és építési követelményeket sem kell alkalmazni a projektnél.
Bár az új épületet már a 2025/26-os tanévtől használni szerette volna az MCC, a folyamat már a régi épületek bontásánál elakadt, miután az első közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. A helyszínt 2023 nyarán jártuk be, akkor életerős cserjék és ambiciózus gyomnövények uralták a gellérthegyi épületeket.
Az MCC kollégistái 2021 ősze óta a Tas vezér utcai Flamenco hotelban laknak. Az intézmény jövője kérdőjelessé vált a Fidesz választási veresége után. A fideszes Orbán Balázs június közepén lemondott az MCC vezetéséről, Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal később Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert nevezte ki az MCC alapítványának élére. (via MTI)
Magyar Péter kijelölte a felsőoktatási tevékenységet nem végző kekvák alapítói jogait gyakorló minisztereket.
2025-re tervezték az új központ átadását a korábbi Balassi Intézetnél, a Somlói úton, egyelőre a növények és nyestek uralják a területet. Az épületen belül sem jobb a helyzet állítólag.
A Gellérthegy oldalában nem kell alkalmazni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendeletet.
Rájött, hogy azzal segít a legtöbbet az alapítványnak, ha nem vesz részt a túlélésről szóló tárgyalásokban.
Saját kápolnája és sportközpontja is lesz a Fidesz kedvenc tehetséggondozójának.