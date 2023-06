Életerős cserjék és ambiciózus gyomnövények uralják az MCC gellérthegyi épületeit

Amikor a vasbeton épületek buja növényzettel történő, évről évre kilátástalanabbá váló küzdelmére gondolunk, általában kisvárosok szélén álló elhagyatott laktanyák és a rendszerváltás által halálra ítélt nehézipari létesítmények jutnak először az eszünkbe.

Az fel sem merül bennünk, hogy az élettelen és az élő - évezredes hagyományra visszatekintő, de mindig az utóbbi győzelmével végeződő - összecsapását Budapest egyik legelitebb környékén, a Gellérthegyen is megfigyelhetjük. Ezért is meglepő, ami a Somlói úton történik a Mathias Corvinus Collegium (MCC) ingatlanjaival.

Lépcső a lombok között

Ahogy az Alsóhegyi utcából befordulunk a Somlói útra, az épített környezet állapota jelentősen megváltozik. Járda csak az út baloldalán van, így gyalogosként a szelektív gyűjtőszigetet elhagyva az MCC egykori kollégiumának kerítése mellett kell sétálnunk. Az út emelkedése miatt az embermagasságú beton támfal egyre alacsonyabb lesz, így a kollégium kertjéből kilógó cserjék szép lassan fejmagasságba kerülnek, a járdán pedig életigenlő gaznövényeket figyelhetünk meg.

photo_camera A Somlói út járdájának és az épülethez vezető lépcsőnek a kereszteződése Fotó: Molnár Kristóf / 444

Amint elérjük a kanyart, balra fordulva sétálhatunk fel az épületek bejárataihoz. A szocialista felvonulási terek építészeti megoldásaihoz hasonlító, körülbelül tíz méter széles lépcső felett kellemes árnyékot adnak a két oldalról behajló, már majdnem összeérő lombok. Magasabb embereknek érdemes emiatt a lépcső középén felsétálni, a két szélen ugyanis csak fejüket lehajtva tudnának felmenni.

photo_camera Az épületekhez vezető lépcső Fotó: Molnár Kristóf / 444

Ahogy felértünk a lépcsőn, balra a régi kollégium, szemben az egykori Balassi Intézet épületét láthatjuk. A növényzet itt már karnyújtásnyira van tőlünk, a vegetáció tavasz óta érezhetően korlátok nélkül növekedhetett.

A magányos pálma küzdelme

A jobb oldalról agresszívan benyúló bokrot kikerülve pár lépéssel már bent is vagyunk a régi kollégium bejáratánál. A négyzet alakú előteret egy cserépbe ültetett, haláltusáját vívó pálmafa uralja. Bár a növényben már van egy 120 fokos elhajlás, legfelső leveleinek színe még arra utal, a cserepes pálma nem adta fel a reményt, hogy őt is átszállítják a Tas vezér utcai központba.

photo_camera A túlélésért küzdő pálma Fotó: Molnár Kristóf / 444

Az előtéren egyébként egy kiváló állapotban lévő pad is található, a tény, hogy még mindig ott van, bizonyítja is, hogy elitkörnyéken járunk. A régi kollégiumtól kifordulva áthaladunk a nyitott parkolón, ahol több autó is áll, ha pedig balra nézünk, akkor a két épület közötti, kerítéssel lezárt részen további kocsikat láthatunk. Mivel jó állapotban lévő, tiszta autókról van szó, az ottlétük bizonyítja, hogy az egykori Balassi épületében - bármennyire is kihaltnak tűnik kívülről - kell, hogy legyenek emberek.

photo_camera A lépcső réseiből magasra nőtt gaznövény Fotó: Molnár Kristóf / 444

Az épülethez felsétálva egyébként egy gaznövénybe botlunk, mely elismerésre méltó fél méteres magasságig is meg tudott nőni a lépcső burkolatának réseiből kibújva. A természet esztétikai érzékét pedig a bal korlát melletti társa bizonyítja, mely szerves anyagként biztosít tökéletes összeköttetést a talaj és a korlát vége között.

Azért a nyest az úr

Az egykori Balassi épülete mellett érdemes még felsétálni a Somlói úton, hogy a Szent Sebestyén közbe fordulva az ingatlanok hátulját is megtekinthesse az ember. Mivel ez a rész már kevésbé van a járókelők szeme előtt, nem meglepő, hogy a növényzet itt is szabadon terjeszkedhet.

Ezt a lehetőséget pedig ki is használja a természet, a hátsó kocsibejáró körülbelül tízméteres szélességéből hatot már teljesen be is nőtt a gaz. Az udvarban parkoló autók tulajdonosait viszont ez valószínűleg addig nem is zavarja majd, ameddig a szabad betonfelület két méternél szűkebbre nem csökken.

photo_camera A két ingatlan közötti korridor, a parkoló autókkal Fotó: Molnár Kristóf / 444

Az épületek körbejárása közben találkoztunk az ingatlanokat védő egyik biztonsági őrrel. Ő legfőképpen a környéken garázdálkodó nyestekre panaszkodott, mutatta is az állatok nyomait kocsijának szélvédőjén.

Az épületekről pedig azt mondta, bent sem sokkal jobb a helyzet. A Balassiba még be-bejárnak emberek, de a régi kollégiumba több mint egy hete nem ment be rajtuk kívül senki. Egy ideig viszont még biztosan marad a mostani állapot, mert - ahogy elmondta - pont pár hete hosszabbították meg az őrző-védő cég szerződését.

Reneszánsz palotára várva

A két ingatlan egyébként már jó ideje bontásra vár. Az MCC még 2021 márciusában hirdette ki az új épületegyüttes tervpályázatának győztesét. A munkát a Napur Architect Kft. nyerte el, melynek nevéhez többek között a Duna Aréna, a Néprajzi Múzeum és az új atlétikai stadion tervezése fűződik. A tervek szerint egy monumentális, a város több pontjáról is látszódó „reneszánsz palota” épül majd a Gellérthegyre. Az épületben még kápolna és sportközpont is lesz.

photo_camera A győztes tervpályázat reneszánsz palotája Fotó: Napur Architect

Az építkezést előbb nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítette a kormány, majd 2021 szeptemberében kimondták, hogy az országos településrendészeti és építési követelményeket sem kell alkalmazni a projektnél.

A kollégisták végül 2021 őszén költöztek át a Tas vezér utcai Flamenco hotelbe. Az MCC ezután kiírt egy felhívást az épületek bontására, a közbeszerzési eljárást azonban 2022 novemberében eredménytelennek minősítették, és visszavonták technikai okokra hivatkozva.

photo_camera Az egykori kollégium oldalfala Fotó: Molnár Kristóf / 444

Az új uniós közbeszerzési eljárás még folyamatban van. Egy közérdekű adatigénylésre válaszolva májusban azt írta az MCC, hogy jelenleg az ajánlatok bírálata zajlik, így nem lehet meghatározni, hogy mikor kezdik el a bontást. Egyébként a kivitelezés megkezdése előtt is lesz majd közbeszerzés, így a munkálatok egyhamar biztosan nem indulnak meg. Az eredeti tervek szerint már a 2025/26-os tanévtől használni szerette volna az új épületet az MCC, erre most elég kevés az esély.

Az MCC-t egyébként megkerestük, hogy rákérdezzünk, milyen munkákat végeztek az elmúlt időszakban az ingatlanok környezetének rendben tartására.