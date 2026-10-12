A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint a GDPR szinte valamennyi alapelvét sérti, hogy listázták az NVVH munkatársait

Szeptember 30-án írtuk meg, hogy a Fidesz honlapján listázni kezdték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársait. Emígy:

A tartalmat nem ragozták túl, a bővebben gombra kattintva még két rövid életrajzot lehet találni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal két vezetőjéről. Ezek legfőbb politikai és retorikai fogása, hogy az NVVH helyett mindig ÁVH-t írnak (azóta kicsit bővült a tartalom, például lehet böngészni a politikai foglyok között is).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság mai közleményében azt írta, hogy „nyomatékkal rögzíti: függetlenül attól, hogy valamely személyes adat megismerhetőségét törvény közérdekből elrendeli (ún. közérdekből nyilvános személyes adat), az nem veszíti el személyesadat-minőségét, így az ilyen adattal végzett bármely adatkezelési műveletnek is az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban kell állnia, az abban deklarált adatkezelési alapelveknek meg kell felelnie”, illetve az adatkezelés során alkalmazni kell az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény nyilvános személyes adatokra vonatkozó különleges rendelkezéseit is.

A hatóság hangsúlyozta: bármilyen szempont alapján megvalósuló diszkriminatív, politikai célzatú listázás a GDPR szinte valamennyi alapelvét (így különösen: jogszerű és tisztességes adatkezelés, célhoz kötöttség, adattakarékosság) sérti.

Hozzátették azt is: míg közszereplők esetén a közügyek szabad vitatása - mint közérdek - bizonyos mértékben szűkítheti a magánszférájuk védelméhez fűződő jogaikat, egy közfeladatot ellátó szerv foglalkoztatottjai, pusztán ezen jogviszonyukra tekintettel, közszereplőnek nem minősülnek.

A hatósági közleményre nem sokkal később reagált a Fidesz is. Azt írták: