Letartóztatták az álrendőröket, akik az NVVH-ra hivatkozva hurcoltak el egy férfit, mert nem fizetett kétmilliárdot egy áltitkosügynöknek

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra, november 10-ig elrendelte két férfi letartóztatását egy hivatalos személyi jelleg színlelésével elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő büntetőügyben.

Az indítványban foglalt tényállás lényege szerint a terheltek és egy társuk elhatározták, hogy arra történő valótlan hivatkozással szereznek pénzt a sértettől, hogy az utóbbi számára kedvező módon tudnak befolyásolni ellene indult hivatalos eljárásokat. Egyikük magát a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál dolgozó hivatalos személynek kiadva többször meg is szólította a férfit az utcán, és próbált rá nyomást gyakorolni, de a sértett az ajánlatot egyszer sem fogadta el.

A másik gyanúsított és egy társa magát rendőrnek kiadva, egy megkülönböztető jelzéssel általuk ellátott autóval megjelent a sértett lakásánál, ahol rendőri intézkedést színlelve megmotozták őt, beültették az autóba, felszólították a telefonja átadására, majd elhajtottak vele. Menet közben az álrendőrök telefonon egyeztettek a harmadik társukkal, majd a sértettet visszavitték a lakásához, ahol a telefonját visszaadva arra utasították, hogy hívja fel a társukat.

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Az NVVH-ra hivatkoztak

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség múlt heti közleménye szerint az egyik férfi júliusban egy benzinkúton szólította meg a sértettet. Titkosszolgálati munkatársnak adta ki magát, és azt állította, tud a sértett ellen folyamatban lévő büntetőeljárásokról. Azt ígérte, kétmilliárd forintért elintézi, hogy az ügyek a „süllyesztőbe” kerüljenek. A sértett visszautasította az ajánlatot, de a férfi később többször megkereste, és nyomást próbált gyakorolni rá. Többek között azt állította, hogy folyamatos megfigyelés alatt áll.

A sértett továbbra sem állt kötélnek, ezért múlt csütörtökön a férfi tudtával két társa jelent meg a lakásánál. Az ügyészség szerint rendőrnek adták ki magukat, hivatalos eljárást színleltek, és azt állították, hogy előállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz. Megmotozták, elvették a telefonját, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóba ültették, és elindultak vele. Az autóból felhívták társukat, akinek az „utasítására” visszavitték a sértettet a lakásához. Visszaadták a telefonját, és arra utasították, hogy mielőbb vegye fel a kapcsolatot a társukkal.

A három férfit a nyomozó ügyészség az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság taktikai egysége, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség közreműködésével fogta el.

Letartóztatás

A gyanúsítottak cselekménye bizonyítottság esetén hivatalos személyi jelleg színlelésével elkövetett befolyással üzérkedés, továbbá jelentős érdeksérelmet okozva, hivatalos eljárás színlelésével elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettének megállapítására lehet alkalmas.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélyére hivatkozva – az egyik gyanúsított esetében pedig a bűnismétlés megakadályozása miatt is – indítványozta a terheltek letartóztatását. A bíróság megállapította, hogy a bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja fennáll. A rendelkezésre álló adatok alapján az egyik gyanúsított a családja és munkavégzése okán szoros külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, míg a másik terhelt elfogása során megpróbálta magát kivonni a rendőri intézkedés alól. Minderre, valamint a két férfi terhére rótt bűncselekmények tárgyi súlyára és a magas büntetési tételkeretre tekintettel a bíróság szerint alappal lehet tartani attól, hogy kényszerintézkedés hiányában a jelenlétük az eljárás során nem lenne biztosítható.

A magát titkosszolgálati munkatársnak kiadó terhelt büntetlen előéletű, nem áll más büntetőeljárás hatálya alatt, teljeskörű beismerő és tényfeltáró vallomást tett, a hatóságokkal együttműködik, ezért a bíróság a bűnismétlés veszélyét vele szemben nem találta megállapíthatónak. Bár a szökés, elrejtőzés veszélye bűnügyi felügyelettel kiküszöbölhető lenne, azonban figyelemmel arra, hogy a gyanúsítottak lakhatási, személyi és egzisztenciális körülményei még nem kellően igazoltak, a bíróság az eljárás jelenlegi szakaszában a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére nem látott lehetőséget. A végzés nem végleges.