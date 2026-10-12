Letartóztatták az álrendőröket, akik az NVVH-ra hivatkozva hurcoltak el egy férfit, mert nem fizetett kétmilliárdot egy áltitkosügynöknek

bűnügy

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra, november 10-ig elrendelte két férfi letartóztatását egy hivatalos személyi jelleg színlelésével elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő büntetőügyben.

Az indítványban foglalt tényállás lényege szerint a terheltek és egy társuk elhatározták, hogy arra történő valótlan hivatkozással szereznek pénzt a sértettől, hogy az utóbbi számára kedvező módon tudnak befolyásolni ellene indult hivatalos eljárásokat. Egyikük magát a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál dolgozó hivatalos személynek kiadva többször meg is szólította a férfit az utcán, és próbált rá nyomást gyakorolni, de a sértett az ajánlatot egyszer sem fogadta el.

A másik gyanúsított és egy társa magát rendőrnek kiadva, egy megkülönböztető jelzéssel általuk ellátott autóval megjelent a sértett lakásánál, ahol rendőri intézkedést színlelve megmotozták őt, beültették az autóba, felszólították a telefonja átadására, majd elhajtottak vele. Menet közben az álrendőrök telefonon egyeztettek a harmadik társukkal, majd a sértettet visszavitték a lakásához, ahol a telefonját visszaadva arra utasították, hogy hívja fel a társukat.

Illusztráció: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Az NVVH-ra hivatkoztak

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség múlt heti közleménye szerint az egyik férfi júliusban egy benzinkúton szólította meg a sértettet. Titkosszolgálati munkatársnak adta ki magát, és azt állította, tud a sértett ellen folyamatban lévő büntetőeljárásokról. Azt ígérte, kétmilliárd forintért elintézi, hogy az ügyek a „süllyesztőbe” kerüljenek. A sértett visszautasította az ajánlatot, de a férfi később többször megkereste, és nyomást próbált gyakorolni rá. Többek között azt állította, hogy folyamatos megfigyelés alatt áll.

A sértett továbbra sem állt kötélnek, ezért múlt csütörtökön a férfi tudtával két társa jelent meg a lakásánál. Az ügyészség szerint rendőrnek adták ki magukat, hivatalos eljárást színleltek, és azt állították, hogy előállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz. Megmotozták, elvették a telefonját, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóba ültették, és elindultak vele. Az autóból felhívták társukat, akinek az „utasítására” visszavitték a sértettet a lakásához. Visszaadták a telefonját, és arra utasították, hogy mielőbb vegye fel a kapcsolatot a társukkal.

A három férfit a nyomozó ügyészség az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság taktikai egysége, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség közreműködésével fogta el.

Letartóztatás

A gyanúsítottak cselekménye bizonyítottság esetén hivatalos személyi jelleg színlelésével elkövetett befolyással üzérkedés, továbbá jelentős érdeksérelmet okozva, hivatalos eljárás színlelésével elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettének megállapítására lehet alkalmas.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélyére hivatkozva – az egyik gyanúsított esetében pedig a bűnismétlés megakadályozása miatt is – indítványozta a terheltek letartóztatását. A bíróság megállapította, hogy a bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja fennáll. A rendelkezésre álló adatok alapján az egyik gyanúsított a családja és munkavégzése okán szoros külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, míg a másik terhelt elfogása során megpróbálta magát kivonni a rendőri intézkedés alól. Minderre, valamint a két férfi terhére rótt bűncselekmények tárgyi súlyára és a magas büntetési tételkeretre tekintettel a bíróság szerint alappal lehet tartani attól, hogy kényszerintézkedés hiányában a jelenlétük az eljárás során nem lenne biztosítható.

A magát titkosszolgálati munkatársnak kiadó terhelt büntetlen előéletű, nem áll más büntetőeljárás hatálya alatt, teljeskörű beismerő és tényfeltáró vallomást tett, a hatóságokkal együttműködik, ezért a bíróság a bűnismétlés veszélyét vele szemben nem találta megállapíthatónak. Bár a szökés, elrejtőzés veszélye bűnügyi felügyelettel kiküszöbölhető lenne, azonban figyelemmel arra, hogy a gyanúsítottak lakhatási, személyi és egzisztenciális körülményei még nem kellően igazoltak, a bíróság az eljárás jelenlegi szakaszában a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére nem látott lehetőséget. A végzés nem végleges.

bűnügy Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság készenléti rendőrség befolyással üzérkedés személyi szabadság megsértése Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség Budai Központi Kerületi Bíróság NVVH nemzeti védelmi szolgálat nemzetbiztonsági szakszolgálat
Kapcsolódó cikkek

Az NVVH-ra hivatkozva hurcolták el álrendőrök a férfit, aki nem fizetett kétmilliárdot egy áltitkosügynöknek

Az ügyészség szerint előbb büntetőügyei eltüntetését ígérték a sértettnek, majd rendőri eljárást színlelve próbáltak nyomást gyakorolni rá.

Benics Márk
bűnügy