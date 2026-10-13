Több száz milliárdos hitelek, több tíz milliárdos kétes befektetések és milliárdos ingatlanok – ennyibe került a kipcsak-sztori

A HVG közérdekű adatigényléssel kikérte, hogy mennyit invesztált az Orbán-kormány hazánk részvételébe a Türk Államok Szervezetében (TÁSZ). A vonatkozó jogszabályok és kormányrendeletek a külügyminisztériumban, illetve az annak háttérintézményeként működő állami tulajdonú Subsidium Kft.-nél érhetők el. A következő adatokat ismerhette meg a lap:

Magyarország először 382 millió eurós (137 milliárd forint) hitelkeret biztosított 2019-ben a TÁSZ tagállamainak az Eximbankon keresztül.

Egy másik alkalommal ugyanígy 707 millió dolláros (233 milliárd forint) hitelkeretet is nyújtott.

Százmillió dollárnyi (33 milliárd forint) magyar tőke került a Türk Befektetési Alapba,

és 50 millió dollárt (16,5 milliárd) tettek Orbánék a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alapba.

A TÁSZ iroda kapott egy ingatlant a fővárosban az Orbán-kormánytól. Az Ybl-villaként ismert budakeszi úti épületet az állam 1,4 milliárd forintért vette, a benne lévő antik berendezésért és műtárgyakért további 254 milliót fizetett. 252,9 millióból a parkosítás és a sétányok kialakítása mellett jutott Naprózsa-virágágyra, sőt csodaszarvas-installációra is. 2019-ben ingyen adta át a „kipcsak testvéreknek”.

Az iroda működtetése 2019 óta évente átlagosan mintegy félmilliárd forintba került. Kiugró év volt a 2022-es (779 millió forint), és eddig az idei a legtakarékosabb (433 millió forint).

Akilbek Dzsaparov kirgiz miniszterelnök (k) fogadja Orbán Viktor kormányfõt Biskekben 2024. november 5-re virradóan. A kormányfõ kétoldalú tárgyalásokon és a türk tanács csúcstalálkozóján vett részt hivatalos kirgizisztáni látogatásán. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A TÁSZ budapesti irodáját nagyköveti rangban, ügyvezetőként a korábbi isztambuli főkonzul, Hendrich Balázs irányítja – őt is a magyar állam fizeti, de ő nem a megfigyelő státuszú Magyarországot képviseli, hanem a TÁSZ-t Európában. Őt kereste a HVG, aki azt közölte, a képviseleti iroda nem kommentálja a magyar kormány külpolitikáját. Emlékeztetett viszont, hogy augusztus végén Velkey György László külügyi államtitkár egy parlamenti felszólalásában rögzítette: a kormány érdekalapú külpolitikát folytat a nyugati szövetségi rendszer bázisán, és erre törekszik a TÁSZ szervezetén belül is, ehhez pedig a megfigyelői státusz megfelelő keret.