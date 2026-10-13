Visszavonták a magyar feltételességi eljárást, 1500 milliárd forintnyi uniós pénzhez fér hozzá Magyarország

Az Európai Unió Tanácsa a Bizottság javaslatára visszavonta a magyar feltételességi eljárást, írja a Telex. „Üdvözlöm az Európai Unió Tanácsának döntését, hogy elfogadta a javaslatunkat” – írta kedden X-en Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök. Szeptemberben a magyar kormány jogállamisági önértékelését pozitívan értékelte az Európai Bizottság, ezért javasolta az uniós tagállamoknak a kondicionalitási eljárásban még eddig befagyasztva tartott 4,2 milliárd eurónyi (mostani árfolyamon több mint 1500 milliárd forintnyi) kohéziós forrás feloldását. Ez most megtörtént a Tanács döntésével.

A mostani döntés alapján a modellváltó egyetemek is teljesen hozzáférhetnek az uniós programok, köztük az Erasmus+ oktatási cserék és a Horizont Európa kutatási együttműködések forrásaihoz.

Az Európai Unió Tanácsa 2022 decemberében döntött arról, hogy a közbeszerzési korrupció és az elégtelen összeférhetetlenségi szabályok miatt felfüggeszti három magyarországi operatív program 55 százalékának kifizetését, és megtiltja, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok EU-s pénzhez jussanak. Ez praktikusan 6,3 milliárd euró befagyasztását jelentette, illetve az alapítványi egyetemek kizárását az Erasmus és Horizon programokból.

A szankciót az Európai Bizottság terjesztette elő 2022 szeptemberében, az úgynevezett jogállami feltételességi eljárásban. A tagállamok három hónapnyi tanácskozás alatt enyhítettek valamennyit a Bizottság eredeti javaslatán, abban ugyanis még az operatív programok 65 százalékának a felfüggesztése szerepelt, ami 7,4 milliárd eurót jelentett volna.

A Telex azt írja, a most felszabadított 4,2 milliárd eurót nem egyben, hanem a már megvalósított fejlesztésekre benyújtott számlákért cserébe fizetik ki a 2021–2027-es uniós költségvetés felzárkóztatási támogatásaiból.