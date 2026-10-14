A Han Solo módjára jégbe fagyasztott Hankó Balázsról állít ki szobrot a neonácik által szétvert térdeplő Szabadság-szobor alkotója

Olyan friss munkával jelentkezik a provokatív humoráról ismert Szalay Péter szobrász a csütörtökön nyitó Art Market Budapest képzőművészeti vásáron, ami a börtönben ülő Hankó Balázs exminisztert gyorsfagyasztott Han Solóként ábrázolja.

Szalay neve annak is ismerősen lehet, aki nem ismeri jól a kortárs szobrászközeget. Az ő Prizma című munkája volt az az ironikus, féltérdre ereszkedve, felemelt ököllel tiltakozó, szivárványszínű, 3D-printelt kis Szabadság-szobor, amit 2021 tavaszán a Ferencvárosban állítottak ki egy public art-kiállításon, hogy neonácik másnap már le is döntsék.

Azzal a művével a duplafenekű humorban utazó Szalay egyszerre tudta csőbe húzni az azt megsemmisítőket és a szobrot a saját szimbólumuknak hívő antifasisztákat, a gyakorlatban megmutatva, hogy hová vezethet a felszínes szimbólumokra építő identitáspolitika.

Friss, szintén 3D-printelt munkájáról a következő miniinterjút készítettem vele:

444.hu: A felidézett cuccba ugye egy szuper pozitív szereplőt fagyasztottak bele a filmben. Hankót is ilyennek tartod? Szalay Péter: Ő egy mártír nem? Hagyjuk nyitva az asszociációs mezőt. 444.hu: Mesélj még a mű keletkezéstörténetéről! Szalay Péter: A WC-ültem mikor eszembe jutott. Utánanéztem és láttam hogy például Trumpról is meg Kimdzsongról is csináltak már ilyet. Artmarket kontextusban pláne működik. Ott is sétálgathatna a tag, de böriben van.

Az új alkotás, mint megtudtam, 25 cm magas. De Szalay a méreteket tekintve is igen változatos alkotó, hiszen a Fradi-pálya közelében áll egy 8×4 méteres, matek art stílusú köztéri szobra. De ő az alkotója a létező legviccesebb kortárs plasztikai munkának, vagyis a Törpefejű Heller Ágnes Emlékműnek is, amit az Európai Parlament épületében állítottak fel a DK-sok 2021-ben és amiről ezt a cikket írtam.