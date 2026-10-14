A HVG arról írt, hogy Kapitány István majdnem felmondott, de a miniszter szerint egyedül a fizetéséről mondott le

belföld

„A HVG kedvéért jelzem, hogy sem Kapitány miniszter úr, sem én nem fontolgatjuk a lemondásunkat” – posztolta Magyar Péter, miután a HVG több, egymástól független forrásra hivatkozva arról írt, hogy kedden szóba került Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter lemondása.

Magyar Péter miniszterelnök (j) és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A lap Tótth András energetikai államtitkár lemondásának hátteréről próbált meg többet kideríteni. A pontos személyes okokról nem derült ki semmi, azt viszont megírták, hogy Tótth az utolsó hetekben már egyszerre három feladatot vitt:

  • az ő feladata volt az energetikai szakpolitikák kezelése és elvitele a döntés-előkészítésig,
  • Tótth foglalkozott az előző rezsim rossz döntéseinek következményeit cipelő szektor átfordításával folyamatos üzemeltetés mellett,
  • szeptemberben pedig ő lett a vezetője az MVM Csoport haladási irányát meghatározó Igazgatóságnak is.

Az elmúlt fél évben sok dolga volt, a paksi krízis kezelése is a minisztérium dolga volt, miközben az államtitkárságok káderhiánnyal küzdenek – Tótth ráadásul egy újabb helyettes államtitkárság létrehozását is sürgette, mert nem tudta már kire osztani a feladatokat.

A lap szerint bár Tótth a kinevezése óta sokakkal ütközött, a felmentése nem volt a levegőben. Azt írták, Tótth távozása aligha lehet független attól az értesülésüktől, hogy kedden szóba került Kapitány lemondása, ráadásul saját kezdeményezésre.

Magyar Péter és Tótth András energetikai államtitkár 2026. július 31-én a Dunamenti Erőműben.

Kapitány a cikk megjelenése után posztolt:

„Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről.”

Magyar Péter pedig először a kommentekben hasonlította a HVG-t az Origóhoz, majd a cikk elején idézett posztban írt arról, hogy „a szabad sajtó renoméjának talán jót tenne, ha nem terjesztenének világosan megcáfolt, Megafon szintű hazugságokat”.

belföld origo gazdasági és energetikai minisztérium Tótth András energetika megafon kinevezés lemondás Energiaügyi minisztérium hvg magyar péter kapitány istván
Kapcsolódó cikkek

Lemondott Tótth András energetikai államtitkár

Személyes okokra hivatkozott.

Herczeg Márk
POLITIKA