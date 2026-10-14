A HVG arról írt, hogy Kapitány István majdnem felmondott, de a miniszter szerint egyedül a fizetéséről mondott le

„A HVG kedvéért jelzem, hogy sem Kapitány miniszter úr, sem én nem fontolgatjuk a lemondásunkat” – posztolta Magyar Péter, miután a HVG több, egymástól független forrásra hivatkozva arról írt, hogy kedden szóba került Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter lemondása.

Magyar Péter miniszterelnök (j) és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A lap Tótth András energetikai államtitkár lemondásának hátteréről próbált meg többet kideríteni. A pontos személyes okokról nem derült ki semmi, azt viszont megírták, hogy Tótth az utolsó hetekben már egyszerre három feladatot vitt:

az ő feladata volt az energetikai szakpolitikák kezelése és elvitele a döntés-előkészítésig,

Tótth foglalkozott az előző rezsim rossz döntéseinek következményeit cipelő szektor átfordításával folyamatos üzemeltetés mellett,

szeptemberben pedig ő lett a vezetője az MVM Csoport haladási irányát meghatározó Igazgatóságnak is.

Az elmúlt fél évben sok dolga volt, a paksi krízis kezelése is a minisztérium dolga volt, miközben az államtitkárságok káderhiánnyal küzdenek – Tótth ráadásul egy újabb helyettes államtitkárság létrehozását is sürgette, mert nem tudta már kire osztani a feladatokat.

A lap szerint bár Tótth a kinevezése óta sokakkal ütközött, a felmentése nem volt a levegőben. Azt írták, Tótth távozása aligha lehet független attól az értesülésüktől, hogy kedden szóba került Kapitány lemondása, ráadásul saját kezdeményezésre.

Magyar Péter és Tótth András energetikai államtitkár 2026. július 31-én a Dunamenti Erőműben.

Kapitány a cikk megjelenése után posztolt:

„Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről.”

Magyar Péter pedig először a kommentekben hasonlította a HVG-t az Origóhoz, majd a cikk elején idézett posztban írt arról, hogy „a szabad sajtó renoméjának talán jót tenne, ha nem terjesztenének világosan megcáfolt, Megafon szintű hazugságokat”.