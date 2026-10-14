Magyarországon tört ki a világ első anti-focistafeleség-botránya, a kirobbantója Görög Zita

Görög Zita modell kiakadt, hogy focista partneréről az ő pasijaként emlékeztek meg.

A futball tévébe és bulvárlapokba költözésével a XXI. századi globális focikultúra egyik alapfigurája lett a WAG, vagyis a dögös, lehetőleg modell foglalkozású, de legalábbis modellszerű focistafeleség vagy -barátnő. A kifejezést a brit bulvárlapok találták ki a 2000-es évek legelején, hogy a 2006-os vébé legyen az első, ahol a brit tudósítások majdnem akkora részben szóltak az angol válogatott tagjainak csajairól, mint magáról a válogatottról.

A fogalom vitathatatlanul szexista és lekezelő, hiszen egy élő ember egyetlen fontos jellemzőjévé teszi, hogy kivel jár. A jelenség e hét keddjéig csak nőket érintett az egész világon, ám egy magyar bulvárlap ezen a napon forradalmi lépést tett: egy férfi focistát tárgyiasított ilyen módon. A WAG-ozás első férfi áldozata a történelemben Laczkó Zsolt volt válogatott focista, aki idén február óta a fideszes Kiss-Rigó püspök csapata, az NB2-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia edzője volt, egészen most keddig, amikor kirúgták. Nem is csoda, nyolc fordulóban egyszer tudtak nyerni ebben az idényben. Az esetről a Blikk a következő címmel számolt be:

Kirúgták Görög Zita párját.

Az ismert modell ettől annyira kiakadt, hogy szerdán dühös Insta-posztban szólt be a Blikknek, ami így kezdődik:

„A minőségi sportújságírás, kedves @blikkhu ott kezdődik, amikor egy 22-szeres válogatott, Olaszországot és Angliát is megjárt labdarúgó és pro licenszes edző szakmai munkáját, illetve távozását a saját nevén és eredményein keresztül kezelik, nem pedig az én nevemmel próbálnak meg kattintásokat tarhálni a címlapon.”

Görög azzal a lendülettel azt is elmagyarázta a Blikknek, hogy:

„Zsolt elismert szakember, nem pedig egy bulvárelem a sportrovatban.”

A kirohanás a jelek szerint nem maradt hatástalan, mert amikor cikkünk közlése előtt ránéztem, a blikkes cikk már azzal az unalmasan informatív címmel futott, hogy:

Kirúgták Laczkó Zsoltot Szegedről.

De az Instagramon még az eredeti címmel van kint az anyag.