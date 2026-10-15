A Szociális és Családügyi Minisztérium külön testületet hoz létre, hogy megoldják a kórházban ragadt csecsemők ügyét

Megkezdi működését a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére létrejövő szakmai testület – írja közleményében a Szociális és Családügyi Minisztérium. A kormány október 14-én, szerdán fogadta el az erről szóló rendelkezést.

A Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésével működő testület jövő héten tartja első hivatalos ülését, de az előkészítő munka már hónapok óta tart.

A testület feladata többek között az, hogy összehangolja az egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális területek munkáját, feltárja, hogy mi akadályozza a gyermekek mielőbbi családba vagy megfelelő gondozási helyre kerülését, és konkrét szakmai megoldásokat dolgozzon ki.

Munkájában az érintett minisztériumok, országos intézmények és szakmai szervezetek mellett tíz civil szervezet képviselője is részt vesz.

Fotó: MDBPIXS - stock.adobe.com

A testület évente legalább négyszer ülésezik majd, nyomon követi az országos helyzetet, és javaslatokat tesz a szükséges intézkedésekre. Egy online felmérést is végzett az államtitkárság. Ennek az volt a célja, hogy feltérképezze az önkéntesek jelenlétét a gyermekosztályokon, a bevonásukból származó előnyöket, a felmerülő kockázatokat, valamint a biztonságos működés intézményi feltételeit. A kérdőívet

több mint 200 kórházi dolgozó töltötte ki, a javaslataik beépültek a szakmai feltételek kidolgozásába – áll a minisztérium közleményében.

Ezzel egyidejűleg befejeződött a Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter által elrendelt, a kórházban rekedt, gyermekvédelmi intézkedéssel érintett csecsemők és kisgyermekek ügyének soron kívüli célvizsgálata. A minisztérium december elejére várható összegző jelentésében átfogó képet kíván adni a csecsemők helyzetéről.

A Parlament október 13-án fogadta el azt a módosító csomagot, amelynek részeként a

gyámhatósági eljárások hatékonyabbak lehetnek, miközben a gyermekvédelem számára biztosított, 9,5 milliárd forintos pénzügyi kríziscsomagból 1,5 milliárd jut közvetlenül a kórházban rekedt gyerekek helyzetének rendezésére. Ebből új munkatársak felvétele, megelőző programok és krízisférőhely bővítés kezdődik azokban a megyékben, ahol a legsúlyosabb a helyzet.