Az állam elismerte a Szuverenitásvédelmi Hivatal jogsértését, több milliós sérelemdíjat fizetnek az Átlátszónak

Egyezséggel végződött az Átlátszó és a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal között indult személyiségi jogi per, írta a lap csütörtökön. A hivatal jogutódjaként eljáró Igazságügyi Minisztérium elismerte, hogy Lánczi Tamásék valótlan állításokkal megsértették a lap jó hírnevét, ezért 3,8 millió forint sérelemdíjat és több millió forintos perköltséget fizet az állam a lap kiadójának.

Az Átlátszó tavaly januárban perelte be a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, miután 2024 október 31-én egy videóban számos valótlan állítást tettek a lapról. Többek között azt állította az SZH, hogy az Átlátszó a tevékenységével súlyosan sérti Magyarország szuverenitását, hírszerzési és dezinformációs tevékenységet folytat, közérdekű adatokkal él vissza, valamint hogy főleg külföldi finanszírozásból működik.

Az ügyben már tavaly decemberben megszületett az első fokú ítélet, a Fővárosi Törvényszék elmarasztalta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt és megítélte az Átlátszónak a 3,8 milliós kártérítést. A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) jogi képviselője egyébként nem jelent meg akkor a határozathirdetésen, ahogy korábban a hivatalt vezető Lánczi Tamás sem sem ment el a bíróságra. Az ítéletet azonban megfellebbezték, a másodfokú eljárás zárult most egyezséggel.

Ebben a mostani egyezségben az IM elismerte, hogy a lap által kifogásolt valamennyi állítás valótlan. Továbbá azt is, hogy ezek közzétételével az SZH 2025 őszén megsértette az Átlátszó jó hírnevét. A pert lezáró egyezségben a minisztérium a sérelemdíj, perköltségek és a bíróság által később megállapítandó eljárási illeték megfizetése mellett azt is vállalta, hogy a honlapján közzéteszi a jogsértés megállapítását.