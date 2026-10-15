Kirúgtak egy NAV-elnökhelyettest, a Seszták–Szivek–Jellinek-féle korrupciós botrány állhat az ügy hátterében

A pénzügyminiszter a NAV elnökének javaslatára a mai nappal felmentette Szalavics Mariannt az adóhatóság erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesi munkaköréből – erősítette meg a HVG értesülését az adóhivatal. További részletet adatvédelmi és személyiségi jogi okokra hivatkozva nem közöltek.

A lap szerint ugyanakkor „megjegyzésre érdemes, hogy Szalavics Mariann akkor volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor a most vizsgált korrupciógyanús ügyletek nagy része zajlott”. Az Opten cégadatbázisa szerint Szalavics „más munkavállaló” státuszban 2013. szeptember 9-től 2019. január 28-ig volt aláírásra jogosult munkatársa a Volánbusz Zrt.-nek.

A tavaly a húsz legbefolyásosabb magyar hr-vezető egyikeként bemutatott üzletasszony a Volánbusztól távozása után nem sokkal, 2019 márciusában a NAV gazdálkodási és humánigazgatási szakfőigazgatója lett. Ezután, 2020 áprilisától a NAV Központi Irányítás főigazgatójaként, majd erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesként dolgozott. Mielőtt 2013-ban a Volánbuszhoz került, az üzleti szférában dolgozott.

A Volánbusz-botrány egy, a gyanú szerint közel 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó korrupciós és pénzmosási ügy, ami a mára a MÁV-ba olvadt állami busztársaság 2015-2018 közötti buszbeszerzéseihez és arra épülő gazdasági ügyletekhez kapcsolódik. A választások után, idén májusban hallgatták ki tanúként Galgóczy Ferenc vállalkozót, aki korábban arról beszélt a Kontrollnak: Seszták Miklós 2014-2018 közötti fejlesztési miniszter, KDNP-s parlamenti képviselő tudott a kiterjedt korrupciós hálózat tevékenységéről, és abból személyesen hasznot is húzhatott.

Azóta mások mellett meggyanúsították az ügyben Jellinek Dániel üzletembert, az egyik legvagyonosabb magyart – a Forbes gazdag-toplistáján idén a 7. lett –, Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatóját, akiket le is tartóztattak. Szintén meggyanúsították, őrizetbe is vették, majd letartóztatták és a Nagy Ignác utcai börtönbe szállították Seszták Miklóst, percekkel a mentelmi joga felfüggesztése után (érte most pénteken fogolykiváltó imát szervez a KDNP).