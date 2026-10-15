Már a csődhelyzet előtt megrogyott a Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila cége, 30 milliárdot zuhant a Bayer bevétele

Közzétette a Budapesti Értéktőzsde honlapján az első féléves konszolidált beszámolóját a NER-oligarcha, Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila cége, a Bayer Construct (a társaság nem tőzsdei résztvevő, de korábban részt vett az MNB növekedési kötvényprogramjában, ezért kötelezik a tőzsdei nyilvánosság jelentette közzétételekre). Már ezekből a féléves adatokból egyértelműen látszik, hogy a Bayer megrogyott idén, a bevétele és a nyeresége is nagyot zuhant. A tendenciát látva nem csoda, hogy a Bayer, miután a kormány felmondta a zuglói városközponti irodaház-szerződéseket – a még Orbánék által indított ügyletekről itt írtunk bővebben –, a cég csődeljárást kezdeményezett, ami szeptember végén el is indult.

Balázs Attila idén márciusban még egy új beruházást jelent be Sóskúton Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A Bayer nettó árbevétele a 2025. első félévi 122,274 milliárd forintról 91,826 milliárd forintra, tehát több mint 30 milliárd forinttal, 25 százalékkal csökkent. A nyereségük még nagyobbat zuhant, az adózott eredmény a tavalyi első féléves 11,951 milliárd forintból idén június végére 4,367 milliárd forint maradt; ez több mint 60 százalékos visszaesés.

Ráadásul a társaság anyagjellegű ráfordításai is majdnem lefeleződtek, a tavalyi 95,451 milliárd után idén 58,431 milliárd forinton alakultak, ami azt mutatja, hogy már az első félévben kevesebb projektben voltak benne, illetve kevesebb új projekt indítására készültek. Figyelemreméltó, hogy mindeközben a személyi jellegű kiadások nőttek, a tavalyi első félév 13,965 milliárd forintja után idén 15,531 milliárdot költöttek erre a célra.

A Bayer Construct azután kezdeményezte a csődeljárást maga ellen, hogy Magyar Péter augusztus 3-án bejelentette, a kormány eláll az Orbán-kormány 300 milliárdos zuglói irodabizniszétől, és visszaköveteli a pénzt, amit az előző kormány kifizetett. A Bosnyák téri irodakomplexumot a NER alatt az állam 244 milliárd forintért vásárolta meg, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Magyar Péter azzal érvelt, a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg.