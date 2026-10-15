Putyin az ukrán dróntámadásokról: Folyamatosan tesznek valamilyen lépéseket, amiket, őszintén szólva, valószínűleg előre kellett volna látnunk

Mióta az ukrán drónok rendszeresen csapnak le az oroszországi energetikai infrastruktúrára, elsősorban olajfinomítókra, az orosz benzinkutakon időről időre ellátási nehézségek alakulnak ki – nyáron helyenként verekedésig fajuló tumultusok voltak –, és Moszkva egy időre a dízel exportját is leállította. Ez utóbbi intézkedést néhány napja feloldották, és Vlagyimir Putyin orosz elnök a Gyelovaja Rosszija (Üzleti Oroszország) elnevezésű szervezet csütörtöki tanácskozásán már a sziget nem süllyed szintjére bagatellizálta a jelenséget.

Putyin a május 9-i győzelmi napi ünnepségen a Kremlben. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az MTI tudósítása szerint Putyin azt mondta, hogy bár Ukrajna tovább támadja az orosz olajfinomítókat, nem sikerült jelentős károkat okoznia.

„Tegnap megpróbáltak támadást indítani néhány olajfinomító ellen, valamit el is találtak. De semmi jelentősebbet. Mindazonáltal folytatják” – idézi az MTI az orosz elnököt. Akinek ugyanakkor volt egy kissé önkritikusnak ható mondata is, bár ha ez célzás volt valakinek a Kreml vagy a hadsereg döntéshozói közül, nem lennénk annak a helyében:

„Folyamatosan tesznek valamilyen lépéseket, amelyeket, őszintén szólva, valószínűleg előre kellett volna látnunk.”

Az orosz elnök aztán ezzel a már-már trumpi mélységű gondolatmenettel folytatta:

„Azt hittük, hogy ilyesmi nem jut majd az eszükbe. De mégis eszükbe jutott. Mi pedig elkezdtünk válaszolni, amire ők rögtön kérésekkel fordultak szponzoraikhoz, hogy gyakoroljanak ránk nyomást, és állítsanak meg bennünket.”

A beszédet a Moszkvában megszokott áldozathibáztatással zárta, mondván, az ukránoknak „nem kellett volna belekezdeniük. Mielőtt megtették volna ezt a lépést, alaposan át kellett volna gondolniuk a következményeket.”