Valakiknek nagyon elege lehetett már az e-rolleresekből

Ha létezik konszenzus járókelők, autósok és biciklisek között, akkor az az, hogy mindannyian utálják a városban fel-alá száguldozó elektromos rollereket, de azokat talán még az éppen nem rollerező rolleresek is.
Hogy öncélú vandalizmusról, fizetésképtelenségről vagy sajátos parkolási stratégiáról van szó, nem tudni, mindenesetre a Duna szélsőségesen alacsony vízállása miatt láthatóvá vált mederfenék megmutatja, hogy egyesek szeretik a közösségi rollereket Budapest hídjairól a folyóba hajítani.
A Duna hídközeli részeinek a mélyén nemcsak sok a roller, hanem ebben a súlycsoportban – legalábbis ránézésre – csak rollerből van sok, legalábbis nehéz más, hasonló tömegű tárgyat kiszúrni fentről, nemhogy sokat ugyanabból. Bicikliből például egy sincs.
A Szabadság híd környéke tűnik a legnépszerűbb lokációnak – egy, a minket a jelenségről értesítő olvasó 11 darab elsüllyedt rollert számolt ott össze –, de a Lánchídról és a Margit hídról is megfigyelhető egy-két darab.