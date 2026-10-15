Választási információkat nyújt az amerikaiaknak a Claude

Dario Amodei Anthropic-vezér Trump vendégeként Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Az Anthropic még a novemberi amerikai kongresszusi választások előtt hivatalos választási tájékoztatással és eredményekkel bővíti Claude nevű chatbotját.

Az AI-fejlesztő techóriás bejelentése szerint az amerikai felhasználók már októberben a Democracy Works nonprofit szervezet adatbázisából származó válaszokat kaphatnak a választások lebonyolításával kapcsolatos kérdéseikre. A fejlesztés célja, hogy a Claude hasznos eszközzé váljon a politikai témájú párbeszédekben, miközben a vállalat a választásokkal kapcsolatos visszaéléseket is igyekszik megelőzni.

A lépés egy olyan időszakban történik, amikor a mesterségesintelligencia-iparág szereplői egyre inkább hír- és információforrásként is igyekeznek meghonosítani chatbotjaikat. Ez a közlemény szerint az Anthropic számára a választási kampány idején a felhasználók számának növekedését is elősegítheti.

Az Anthropic 250 ezer egyesült államokbeli beszélgetés elemzése alapján az alkalmazásban folytatott párbeszédek mintegy 5,75 százaléka politikai vagy társadalmi témákról szól. A választásokkal vagy népszavazásokkal kifejezetten foglalkozó beszélgetések aránya 0,51 százalék. A vállalat arra számít, hogy ez az arány a november 3-i választási nap közeledtével emelkedik. A közvetlen választási ajánlást kérő felhasználók aránya ugyanakkor mindössze 0,01 százalék az elemzett beszélgetésekben - írja az MTI.

Fontos hozzátenni, hogy az AI-cégek nem semleges szemlélők az amerikai választásokon (sem), hiszen egyre nagyobb biztonsági és gazdasági félelmek közepette versengenek azért, hogy milyen irányba alakítsák az iparágukra vonatkozó szövetségi szabályozást. Ezért hatalmas összegeket költenek arra, hogy befolyásolják, mely jelöltek kerülnek be a Kongresszusba. A New York Times szeptember végi elemzése szerint az OpenAI és az Anthropic már most csendesen, de határozottan beavatkozott a 2026-os választások legfontosabb versenyeibe, és 55,7 millió dollárt költött kampányhirdetésekre és a választók megszólítására. A techóriások mindkét nagy párt előválasztási jelöltjeit támogatják, ha azok az agendájuknak megfelelő programot hirdetnek.