A Roszatom kész válaszolni a magyar kormány kérdéseire arról, hogy mennyibe is került Paks 2

A Roszatom „kész válaszolni a magyar fél minden kérdésére Paks 2-vel kapcsolatban, így annak költségeit érintően is” – szúrta ki a Telex az Interfax orosz hírügynökség beszámolójában. Ezt Alekszej Lihacsov, az orosz energiavállalat vezérigazgatója mondta el, aki arról is beszélt: hiányolják a párbeszédet a magyar kormánnyal. Hozzátette:
„Technikai szinten ugyan halad a konstruktív munka, de egy ekkora projekt, mint a Paks II. nem valósulhat meg kormányzati támogatás nélkül.”
Arról is beszélt: egyelőre „azt halljuk a magyar vezetéstől, hogy nem fejeződött be a projekt auditálása”. Szerinte a parlamenti választásokban „győztes párt vezetője többször említést tett a projektünkről, többek között kritikusan szólva az áráról is. Mi nyitottak vagyunk és ugyanilyen bizalmat várunk a projekt megvalósítását illetően.” Lihacsov kitért arra is, hogy az építkezés új szakaszhoz ér, hamarosan jön a második blokk alapjául szolgáló betonöntés.
Az Orbán-kormány a Roszatomot közbeszerzés nélkül bízta meg Paks 2 megépítésével, ehhez orosz hitelszerződést is kötött, amelynek részleteit nem hozták nyilvánosságra. Magyar Péter a választás után egy nappal tartott sajtótájékoztatón arról beszélt: a magyar energiamixben szükség lenne Paks 2-re, de a projektet jelentősen túlárazottnak tartja, így minden szerződést szeretne átvizsgálni és annak alapján meghozni a megfelelő, mindenképpen nehéz döntéseket. Magyar később a parlamentben is hosszan bírálta az előző kormányt a projekt kezelése miatt.
Bár az építkezés még nem indult el, a Roszatom már hónapok óta bonyolítja a közbeszerzéseket. A magyar partnerek között van olyan cég, amelynek se honlapja, se nyilvános telefonszáma nincs.
Épül a fenékgödör Paksnál, hogy működni tudjon az erőmű, közben a Duna apadásnak indult.
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