A Roszatom kész válaszolni a magyar kormány kérdéseire arról, hogy mennyibe is került Paks 2

A Roszatom „kész válaszolni a magyar fél minden kérdésére Paks 2-vel kapcsolatban, így annak költségeit érintően is” – szúrta ki a Telex az Interfax orosz hírügynökség beszámolójában. Ezt Alekszej Lihacsov, az orosz energiavállalat vezérigazgatója mondta el, aki arról is beszélt: hiányolják a párbeszédet a magyar kormánnyal. Hozzátette:

„Technikai szinten ugyan halad a konstruktív munka, de egy ekkora projekt, mint a Paks II. nem valósulhat meg kormányzati támogatás nélkül.”

Arról is beszélt: egyelőre „azt halljuk a magyar vezetéstől, hogy nem fejeződött be a projekt auditálása”. Szerinte a parlamenti választásokban „győztes párt vezetője többször említést tett a projektünkről, többek között kritikusan szólva az áráról is. Mi nyitottak vagyunk és ugyanilyen bizalmat várunk a projekt megvalósítását illetően.” Lihacsov kitért arra is, hogy az építkezés új szakaszhoz ér, hamarosan jön a második blokk alapjául szolgáló betonöntés.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2) és a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov (j2) találkozója a Szentpéterváron rendezett nemzetközi gazdasági fórum keretében 2017. június 1-jén. Szijjártó Péter mellett Csutora Zsolt, a KKM magyar–orosz kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára (b3) és Budai Gyula, az Oroszország által elrendelt embargóból fakadó külgazdasági intézkedésekért felelős miniszteri biztos (b4). Fotó: KKM / Szabó Árpád/MTI/MTVA

Az Orbán-kormány a Roszatomot közbeszerzés nélkül bízta meg Paks 2 megépítésével, ehhez orosz hitelszerződést is kötött, amelynek részleteit nem hozták nyilvánosságra. Magyar Péter a választás után egy nappal tartott sajtótájékoztatón arról beszélt: a magyar energiamixben szükség lenne Paks 2-re, de a projektet jelentősen túlárazottnak tartja, így minden szerződést szeretne átvizsgálni és annak alapján meghozni a megfelelő, mindenképpen nehéz döntéseket. Magyar később a parlamentben is hosszan bírálta az előző kormányt a projekt kezelése miatt.