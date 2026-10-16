Kerkez lekerült az Ukrajna ellenségeit listázó oldalról

Lekerült Kerkez Milos az Ukrajna ellenségeit listázó honlapról – írja a HVG. A lap úgy tudja, hogy a Liverpool magyar válogatott balhátvédjének nevét az MLSZ és a külügyminisztérium közbenjárására vehették le.

Kerkez azután került fel a listára, hogy miután a magyar–ukrán válogatott meccs végén összeszólalkozott több ukrán játékossal, az apja egy olyan videót osztott meg az esetről az Instagramon, ami alá az orosz AK-47 rappereinek Russian Paradise című számát vágta be ezzel a szöveggel:

This is Russian ground, this is Russian sky Sorry mama, I'm a gangster, very bad guy Come on, guys Just look in my eyes and you will see Russian paradise

Ez elég nagy felháborodást váltott ki Ukrajnában, az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec oldal pedig Kerkez apját és a szerb származású magyar focistát is azzal vádolta, hogy az orosz agressziót támogatják. Kerkez apja oroszpárti provokátorként került fel az adatbázisba. Az oldalnak nincs köze az ukrán államhoz, az adatbázis a radikális nacionalistákhoz köthető.

Orbán Anita külügyminiszter október elején elítélte Kerkez és Hidvéghi Balázs fideszes képviselő listázását. Azt írta, mélyen elítéli magyar állampolgárok megbélyegzését és fenyegetését. Hidvéghi neve azonban továbbra is szerepel az oldalon, ahogy Orbán Viktoré is.