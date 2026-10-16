Meghibásodott a légiforgalmi irányítás egyik rendszere Olaszországban, káosz alakult ki a légi közlekedésben

Káosz van az olasz légiközlekedésben péntek reggel óta, mert sorozatos adatátviteli meghibásodások léptek fel az ország légi forgalmi irányításért felelős rendszerében, az Enav-ban, írja a Il Foglio.

Több repülőtér csak csökkentett járatszámmal üzemel, és rengeteg a késés, amire rátesz még egy lapáttal az is, hogy épp ma sztrájkolnak a másodpilóták Olaszországban.

A hibát először este érzékelték, de akkor még nem okozott fennakadást, csak akkor, amikor berobbant a reggeli csúcs. A rendszerhiba miatt a légi forgalmi irányítók egyszerre kevesebb repülőgépet engednek a légtérbe, ami késésekhez és járatok törléséhez vezet.

Fotó: ISABELLA BONOTTO/AFP

A rendszerhibáról a hatóságok azt mondták, egyelőre úgy tűnik, azt nem kibertámadás vagy szabotázs okozta. A vizsgálatok szerint a probléma az adatátviteli hálózatban keletkezett, de már dolgoznak a kiváltó okok feltárásán és a teljes működési kapacitás helyreállításán. Az adatátviteli hálózat köti össze az irányító központokat, a repülőtereket és a radarállomásokat, valamint továbbítja a radarok adatait, az időjárás-jelentéseket és a pilótákkal váltott üzeneteket.