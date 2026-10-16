Ölelés, kézfogás, távolságtartás – videón, ahogy az ülésterembe érkező Volodimir Zelenszkij üdvözölte az uniós vezetőket

Péntek délelőtt Volodimir Zelenszkij is csatlakozott az EU-csúcson az uniós állam- és kormányfőkhöz, hogy Ukrajna jövőjéről tárgyaljon. Miután az ukrán elnök belépett a terembe, egyesével köszöntötte az európai vezetőket. A gesztusok sokat elmondtak arról, ki milyen viszonyban van az ukrán elnökkel.

Zelenszkij a legtöbb vezetőt látványosan megölelte. Ilyen üdvözlést kapott Friedrich Merz (Németország), Janez Jansa (Szlovénia), Ulf Kristersson (Svédország), Pedro Sánchez (Spanyolország), Donald Tusk (Lengyelország), Mette Frederiksen (Dánia), Micheal Martin (Írország), Gitanis Nauseda (Litvánia), Kiriakosz Micotakisz (Görögország), Giorgia Meloni (Olaszország), Andris Kulbergs (Lettország), Luc Frieden (Luxemburg), Rob Jetten (Hollandia), Robert Abela (Málta), Kristen Michal (Észtország), Nicușor Dan (Románia) és Petteri Orpo (Finnország).

A többiekkel csak kezet fogott az ukrán elnök. Luis Montenegro (Portugália), Andrej Plenković (Horvátország), Nikos Christodoulides (Ciprus) és Christian Stocker (Ausztria) barátságos kézfogást kapott. Robert Fico (Szlovákia) és Rumen Radev (Bulgária) esetében látványos volt a távolságtartás.

Látványos volt Andrej Babiš reakciója is. A cseh miniszterelnök fel sem állt, amikor Zelenszkij megérkezett, csak azután, hogy az ukrán elnök a vállára tette a kezét. Ekkor hátrafordult és kezet fogott vele. Az arckifejezésén az látszott, hogy nem szívesen teszi.

Magyar Péter esete is különleges volt. Zelenszkij nem ölelte meg a miniszterelnököt, de mosolyogva megfogta a vállát. Magyar Péter arckifejezése jóval visszafogottabb volt.

Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A francia elnök és a belga miniszterelnök még nem volt a teremben, amikor Zelenszkij megérkezett.

Az ukrán fél által megerősített információk szerint Volodimir Zelenszkij meghívást kapott az október 23-ai budapesti évfordulós rendezvényekre. Hogy valóban eljön-e, arról még nem nyilatkoztak hivatalosan az érdekeltek.