Rendkívüli ülésen nyesték volna le Karácsony szárnyait a fideszesek, de nem sikerült

Rendkívüli ülést hívott össze a Fidesz a Fővárosi Közgyűlésben, még rögtön aznap összegyűjtötték az ehhez szükséges aláírást (10 fő kell hozzá, pont ennyien vannak a frakciójukban), hogy a frissen megalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) megtartotta az első ülését, ami után Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be, milyen döntések születtek ott. A legnagyobb port ezek közül az kavarta, hogy a parkolási bevételeket elvennék a kerületektől.

A péntek reggeli ülés azonban kevesebb mint fél órát tartott, és még azelőtt vége lett, hogy egyáltalán elkezdődött volna.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz frakcióvezetője azzal kezdte, hogy óvatos optimizmussal tekint az ülés elé, mert sokan jöttek el a közgyűlési képviselők közül, ezért jelezte, hogy ők nem gúzsba akarják kötni a főpolgármestert, de a plénumnak joga van tudni, hogy mi történik, illetve szót kért az ülésen megjelent kerületi polgármestereknek.

Karácsony Gergely Fotó: Bankó Gábor/444

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint az ülést nem egy frakcióvezetőnek, hanem a főpolgármesternek kellett volna összehívnia, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a fejük fölött hozott döntéseket az FKT. Ő is kérte, hogy a megjelent polgármestereket hallgassák meg.

„10 éve tudjuk, hogy a főpolgármester úr a kompromisszumok robotosa”, aki a rossz megállapodásokat Unicummal szokta elviselni, ezért Baranyi még napirend előtt adott neki egy (kis) üveggel, amire Karácsony csak annyit mondott, hogy 2014 óta nem ivott Unicumot, és szerinte ez így is fog maradni.

Karácsony ezután azt mondta, a közgyűlés a vonatkozó jogszabályok betartására törekszik, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a Parlament által elfogadott, az FKT működését szabályozó jogszabály ugyanaz, mint amit egykor az Orbán-kormány alkotott. Arra is emlékeztetett, hogy a jelenlegi közgyűlésben azért nem ülnek polgármesterek, mert az Orbán-kormány úgy alakította a szabályokat, hogy ez ne így legyen (erről itt írtunk korábban). A főpolgármester szerint az FKT nem döntéshozó szerv, csak javaslatai vannak, így ha lesz egységes parkolási rendszer, azt a közgyűlés fogja megszavazni.

Emellett azt is jelezte, hogy összehívta a BÖSZ-t (Budapesti Önkormányzatok Szövetsége) jövő csütörtökre. Sajnos azonban ez az időpont Pikó András józsefvárosi polgármesternek nem jó, így majd keresnek más időpontot.

Ezután Barabás Richárd, a Párbeszéd frakcióvezetője is kérte, hogy hallgassák meg a jelenlévő polgármestereket, és jelezte azt is, hogy az FKT által hozott döntésekkel neki is vannak problémái kerületi politikusként, mert nem tartja elfogadhatónak, hogy a kerületek feje felett hozzanak döntéseket, de megérti a főpolgármester helyzetét is (ők egyébként egy frakcióban ülnek, szóval ez azért nem olyan nagy meglepetés), mert Karácsonynak elsősorban a főváros működését kell biztosítania. A budapestieknek azonban nem az a lényeges, hogy melyik utca tartozik a fővároshoz, és melyik a kerületekhez, ők egységes Budapestben gondolkodnak, ezért van szükség együttműködésre az érintett felek között - mondta. Végezetül azonban jelezte, hogy le fogja szavazni a mai napirendet, mert a Fidesz miatt van olyan helyzetben a főváros, amilyenben.

Böröcz László (Fidesz) I. kerületi polgármester azt is hozzátette mindehhez, hogy Karácsony pont akkorra hívta össze a BÖSZ-t, amikor a kerületekben testületi ülések vannak.

A nagy nekifutás után aztán gyorsan vége is lett az ülésnek, a napirendet ugyanis pikkpakk leszavazták a képviselők.

Mármint a Fidesz nem, ők megszavazták a saját javaslatukat, az MKKP-frakció jelenlévő tagjai (Döme Zsuzsanna és Baranyi Krisztina) tartózkodtak, a többiek (Tisza, DK, Párbeszéd, Podmaniczky Mozgalom) viszont nemet nyomtak. Így nem is volt miről beszélni.

Ezután Szepesfalvy még megpróbálta felkérdezni Karácsonyt, hogy akkor a megjelent polgármestereknek tényleg nem ad-e szót, de a főpolgármester annyit mondott, hogy a napirend nem lett elfogadva, amire Baranyi is bekiabálta, hogy ha most nem kapnak szót a polgármesterek, akkor kéri, hogy a BÖSZ ülését tegyék sajtónyilvánossá, hogy ne zárt ajtók mögött tárgyaljanak, a nyilvánosság kizárásával. Karácsony erre azt mondta, hogy a kerületi polgármestereknek is vannak kiváló sajtósai, akik tudják közvetíteni a mondandójukat.

Soproni Tamás terézvárosi polgármester gúnyosan tapsolta meg Karácsonyt, miután az ülést lezárták. Azt mondta, arra azért nem számított, hogy el se mondhatja az álláspontját a plénum előtt, mindenesetre bízik abban, hogy a BÖSZ ülésén ennél konstruktívabb lesz a légkör.

Sem a Tisza-frakció jelenlevő képviselői, sem a Podmaniczky Mozgalom (ezt vezette a kormányváltás előtt Vitézy Dávid) nem szólt hozzá a diskurzushoz.

Szepesfalvy Anna a 444-nek azt mondta: számítottak arra, ami történt, de érdekesnek tartja, hogy miért nem érvelt sem Karácsony, sem a Tisza, amikor itt lehetőségük lett volna a közgyűlés előtt is képviselni az álláspontjukat. Mindenesetre nem hagyják ennyiben a dolgot, jelenleg elemzik a kialakult helyzetet, és az október 30-i közgyűlésre is készülnek majd javaslatokkal, illetve várják majd a főpolgármester beszámolóját is, a BÖSZ üléséről.

Szepesfalvy Anna Fotó: Bankó Gábor/444

Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület fideszes polgármestere még az ülés előtt azt mondta a 444-nek, hogy ha kapna szót, arra hívná fel a figyelmet, hogy a parkolás eddig is egységes volt a tekintetben, hogy a főváros* szabályozza azt, amennyiben pedig a főpolgármesternek lett volna rá szándéka, bármikor kezdeményezhette volna, hogy ez változzon, azonban a módot, ahogy ezt most megtette, problematikusnak tartja. Szentgyörgyvölgyi nemrég felhívást intézett a többi kerület polgármesterének, amelyben közös fellépésre hívta őket, ezzel kapcsolatban azt mondta, már kapott rá reakciókat, és úgy gondolja, amennyiben szükséges, fognak tudni lépéseket tenni (akár pertársaságként), hogy megakadályozzák a parkolási bevételek kerületektől történő elvételét.

Szentgyörgyvölgyi Péter Fotó: Bankó Gábor/444

A Podmaniczky Mozgalom az ülés utáni közleményében Gál József frakcióvezető többek közt azt írta:

„A Fidesz előterjesztése nem más volt, mint a korábbi kormány politikájának folytatása más eszközökkel. Nemrégen még Orbán Viktor kormánya akadályozta Budapestieket, most a Közgyűlésben ülő Fideszesek gáncsolták volna az olyan fejlesztéseket, mint a rákosrendezői új városrész, a Duna-part rendbetétele, a Diákváros vagy a fővárosi és elővárosi közösségi közlekedés forrásbevonása, fejlesztése és integrációja.”

A Tisza-frakció pedig azt írta utóbb, hogy Budapestnek „nem politikai előadásokra, hanem működő együttműködésre és felelős döntésekre van szüksége”, hozzátéve:

„Az FKT működésével kapcsolatos kérdések tárgyalása előtt továbbra is nyitva áll a lehetőség, amennyiben az előterjesztők jogszerű és végrehajtható javaslattal állnak elő, akár a következő Közgyűlés alkalmával.”

Na de mi történt?

Szóval a rendkívüli ülést a Fidesz hívta össze, javaslatai pedig a következők voltak:

szerették volna, ha „a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa döntéshozatala során a főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata nevében a Fővárosi Közgyűlés által előzetesen meghozott döntés alapján, kizárólag annak tartalma szerint gyakorolhatja Budapest Főváros Önkormányzat nevében szavazati jogát”,

és felkérték volna a főpolgármestert, hogy „a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa valamennyi ülésére a fővárosi kerületi polgármestereket és a Fővárosi Közgyűlés tagjait is kérje fel tanácskozási jogot biztosító részvételre”.

A két ponthoz Számadó Tamás főjegyző észrevételt fűzött még az ülés előtt, amiben jelezte: hogy ha a közgyűlés feltételhez kötné és tartalmilag korlátozná azt, hogyan szavazhat az FKT-n a főpolgármester, azzal „kiüresítené a főpolgármester törvényben foglalt szavazati jogát”, és olyan feltételhez szabná, amit a törvény nem tartalmaz, és ugyanígy érvelt amellett is, hogy a főpolgármesternek a törvény szerint saját hatáskörében van joga eldönteni, hogy kiket hív el az FKT üléseire.

Érdekesség, hogy a főjegyző kiemelte még: az FKT a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben csak javaslatot tesz, amelynek elfogadásáról vagy elutasításáról a Közgyűlés szabadon dönthet.

A fideszes javaslathoz egyébként egy módosító érkezett még, a szintén fideszes Papp Tibor nyújtotta be, aki azt szerette volna még, ha az FKT határozatai alapján a közgyűlés vagy annak bizottságai elé kerülő előterjesztések tartalmazzák „a döntéssel kapcsolatosan minden lényeges tényt, adatot, körülményt, fizetési kötelezettséget, valamint – amennyiben megítélhető – 5 évre előre a várható – döntéssel érintett szervezetre gyakorolt – vagyoni-, és pénzügyi hatást, ideértve de nem kizárólagosan: bevételekre, kiadásokra, cash-flowra, követelésekre, fizetési kötelezettség változásokra, illetve eredményességre gyakorolt hatást, valamint a kockázatok ismertetését.”

Mikről döntöttek?

Az FKT újbóli létrehozásáról még szeptember második felében döntött a kormány, az erről szóló törvényt 22-én fogadták el. A testületbe 5-5 főt delegálhat a kormány és a főváros, a vezetője Magyar Péter miniszterelnök, társvezetője Karácsony Gergely főpolgármester, döntéseit egyhangúlag hozza meg, és jogkörei is bővültek a korábbiakhoz képest, dönthet például fővárosi beruházások kiemeltté nyilvánításáról, és egy-egy fejlesztés megvalósítására kijelölhet olyan fejlesztőcéget is, amelynek fele-fele arányban tulajdonosa a kormány és a főváros.

Nem elhanyagolható mellékkörülmény, hogy szeptember 25-én a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a főpolgármester mellett csak 3 tagot sikerült delegálni a testületbe (erről itt írtunk bővebben).

Az első ülésen pedig végül a következőket ütötték le:

A kormány egy egyszeri, 120 milliárdos támogatást nyújt a fővárosnak, ha a főváros eláll azoktól a perektől, amiket még az előző kormány idején indított a szolidaritási hozzájárulással összefüggésben.

Cserébe viszont a főváros vállalta, hogy az ideihez képest jövőre 20 milliárd forintos megtakarítást csinál a működési kiadásaiban, emellett a kormány költségvetési felügyelőt rendel majd a fővároshoz.

Regionális BKK-t hoznak létre, ebbe az állam tőkeemeléssel száll be, és ugyanolyan arányban (50-50%) finanszírozza majd a működését, mint a főváros.

Döntöttek arról is, hogy a kerületi parkolási bevételek ezután a Fővárosi Önkormányzathoz folynak majd be, az összeget pedig fővárosi és kerületek által fenntartott utak felújítására fordítják, másra felhasználni nem lehet.

Bónuszként esett szó Rákosrendezőről, egy új kikötői rendszer kialakításáról, a Fővárosi Csatornázási Művek köztulajdonba visszavételéről, a Diákvárosról és a történeti fürdők fejlesztéséről is.

A főpolgármester egyfajta aranykor eljöveteleként, illetve rendszerváltásként jellemezte az FKT felállását, ennek ellenére már az első ülés előtt több kerületi polgármester (köztük az FKT-ban is tag Baranyi Krisztina) tiltakozott a parkolási bevételek elvétele ellen, és különösen az ellen, hogy erről velük előzetesen senki nem egyeztetett egyetlen szót sem.

És bár Karácsony rögtön az első nap azt mondta, hogy kész vitatkozni a polgármesterekkel, ez azóta egyszer sem történt meg.

Ha viszont tényleg összeül a BÖSZ, erre is sor kerülhet.

*FRISSÍTÉS - A cikkben eredetileg pontatlanul fogalmaztunk a parkolás szabályozásával kapcsolatban, ezt javítottuk, elnézést kérünk a kavarodásért.