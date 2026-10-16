Szombathely 2 milliárd 250 millió forintot kér a kormánytól az azbesztmentesítésre

Összesen 2,5 milliárd forintba kerül az azbesztmentesítés Szombathelyen: ebből 10 százalékot, 250 millió forintot az önkormányzat állna, a maradék 2 milliárd 250 milliót pedig a kormánytól kérik, jelentette be pénteki videójában Nemény András polgármester. A munkálatok pontos költségeit is részletezte:
Szombathely Oladi Plató nevű városrészén korábban több úttestet Ausztriából származó azbeszttartalmú kővel fedtek le. Később kiderült, hogy több helyre is jutott belőle, Kőszegen például a határérték negyvenszeresét is elérte az azbesztrostok koncentrációja a levegőben. Később arról adtak hírt, hogy lopják a kavicsot az azbeszttel szennyezett szombathelyi utcákon.
A kormány augusztusban hozta létre az Azbeszt-mentesítési Alapot, amellyel az azbesztszennyezés következményeit kívánják orvosolni. Az alap induló, ám bővíthető kerete 3 milliárd forint, amelyet a Központi Maradványelszámolási Alapból csoportosítottak át a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium kiadásai közé. A pályázati határidő pénteken járt le, erre adta le jelentkezését most az önkormányzat. Az ugytudjuk.hu azt írta, hogy a szintén szennyezéssel küzdő Kőszeg 545 millió forintra pályázott az alapból.
Májusban a 444 helyszíni riportban is foglalkozott a szombathelyi azbeszthelyzettel.
Nyolc megye 187 településére került 2015 és 2026 között a rohonci bányából azbeszttel szennyezett kőzúzalék.
A vasi kormányhivatal szeptember közepén publikálta utolsó adatait.
Korábban úgy volt, nem lehet lefedni az Oladi Plató utcáit, most mégis ezt teszik.
Mindenki összevissza építkezhetett az oladi platón, ahol április elején derült ki: évekkel korábban azbeszttel szennyezett kövekkel borították az utat.