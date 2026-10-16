Szombathely 2 milliárd 250 millió forintot kér a kormánytól az azbesztmentesítésre

Összesen 2,5 milliárd forintba kerül az azbesztmentesítés Szombathelyen: ebből 10 százalékot, 250 millió forintot az önkormányzat állna, a maradék 2 milliárd 250 milliót pedig a kormánytól kérik, jelentette be pénteki videójában Nemény András polgármester. A munkálatok pontos költségeit is részletezte:

960 millió forintba kerül az Olad plató menteséítése,

540 millió forintba kerülnek a 110 közterületi úton és parkolóban végzett munkálatok,

valamint 900 millió a költsége a szennyezett útpadkák felszedésének, majd elszállításának.

Szombathely Oladi Plató nevű városrészén korábban több úttestet Ausztriából származó azbeszttartalmú kővel fedtek le. Később kiderült, hogy több helyre is jutott belőle, Kőszegen például a határérték negyvenszeresét is elérte az azbesztrostok koncentrációja a levegőben. Később arról adtak hírt, hogy lopják a kavicsot az azbeszttel szennyezett szombathelyi utcákon.

Gajdos László miniszter és Nemény András polgármester felmérik az azbeszthelyzetet Fotó: Nemény András Facebook-oldala

A kormány augusztusban hozta létre az Azbeszt-mentesítési Alapot, amellyel az azbesztszennyezés következményeit kívánják orvosolni. Az alap induló, ám bővíthető kerete 3 milliárd forint, amelyet a Központi Maradványelszámolási Alapból csoportosítottak át a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium kiadásai közé. A pályázati határidő pénteken járt le, erre adta le jelentkezését most az önkormányzat. Az ugytudjuk.hu azt írta, hogy a szintén szennyezéssel küzdő Kőszeg 545 millió forintra pályázott az alapból.

Májusban a 444 helyszíni riportban is foglalkozott a szombathelyi azbeszthelyzettel.