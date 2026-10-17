Zelenszkij reagált arra, hogy Trump felfüggesztette az Oroszország elleni szankciós csomagot

„Szankciós áramszünetnek” nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton azt, hogy Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette az orosz gazdaságot célzó átfogó szankciós csomagot. Ugyanakkor úgy véli, hogy a Graham-törvénnyel továbbra is nyomást gyakorolhatnak Oroszországra.

Zelenszkij az X-en tett bejegyzésében kiemelte, hogy az oroszok előző nap az egyik legerőteljesebb támadást hajtották végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Ukrajna különböző régióiban több mint 15 fontos villamosenergia-termelő és -átviteli létesítményt támadtak meg.

Az államfő hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Egyesült Államokban is mindenki lássa, mi történik valójában.

„Miközben az oroszok ilyen nagyszabású támadást hajtottak végre az energetikai infrastruktúránk ellen, Amerikában sajnos úgy döntöttek, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják Lindsey Graham törvényjavaslatát, amelynek valóban hatékony nyomást kellett volna gyakorolnia Oroszországra a háború befejezése érdekében. Ez a törvény sokat segíthetett volna, és még most is sokat segíthet! Ahhoz viszont, hogy valóban működjön, a törvény mellett leadott minden szavazat számít” – írta Zelenszkij.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Hozzátette, hogy Oroszország még a tél beállta előtt áramszünetet próbál előidézni Ukrajnában, hogy emberek millióit hagyja villamos energia és fűtés nélkül.

„Nyomást kell gyakorolni ahhoz, hogy ezt megállítsuk. Az amerikai szankciós áramszünet, az agresszorra nehezedő nyomás enyhítése, a (Vlagyimir) Putyinnak (az orosz elnöknek) juttatott pénzbeli jutalmak csak arra ösztönzik őt, hogy tovább folytassa a támadásokat. Nem szabad feladni az álláspontunkat, hanem meg kell próbálni lezárni a háborút. Lezárni, nem pedig minden okot megadni Putyinnak arra, hogy a végtelenségig folytassa” – fogalmazott Zelenszkij.

Trump amerikai elnök pénteken írta alá azt a rendeletet, amellyel elállt az Oroszország elleni újabb szankciók alkalmazásától, amit a néhai Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viselő törvény ír elő, idézte fel az Ukrajinszka Pravda hírportál. A törvényt, amely az orosz energia- és hadiipart, valamint az árnyékflottát veszi célba, Trump szeptemberben írta alá, a kongresszusban is elfogadott szankciós csomagnak pedig október 18-án kellett volna életbe lépnie. A Fehér Ház képviselője azzal indokolta Trump döntését a büntetőintézkedések felfüggesztéséről, hogy az megfelel az Egyesült Államok nemzeti érdekeinek.

Richard Blumenthal szenátor, a Graham-törvény egyik kidolgozója élesen bírálta Trumpot, amiért elutasította az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozását célzó új intézkedések bevezetését a törvény alapján. Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott viszont üdvözölte és történelmi pillanatnak nevezte Trump döntését a Graham-törvény felfüggesztéséről, tette hozzá a hírportál. (MTI)