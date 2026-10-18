Méretes lyukat találtak szombat késő este a Lipcse/Halle repülőtér biztonsági kerítésén – közölte vasárnap a helyi rendőrség. A hatóságok szerint nagy valószínűséggel egy jármű hajtott át a kerítésen, de a helyszínen sem járművet, sem illetéktelen személyt nem találtak.
A légügyi hatóságok felfüggesztették a forgalmat a repülőtér északi részén, az északi futópálya vasárnap délelőtt is zárva volt. A rendőrség további kutatásokat is végzett.
Augusztus elején a német hatóságok bombával felszerelt drónt találtak a lipcsei reptéren, nem messze az ott állomásozó ukrán Antonov szállítógépektől. A német hatóságok egy fehérorosz–orosz és egy lett–orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak elkövetőként. A német kormány Oroszországot tett felelőssé az incidens miatt. (Reuters, MTI)
Várhatunk-e önvizsgálatot és önfeláldozást a társadalomtól? Az autoriter rendszerek bukása után többnyire nem a nagy kibeszélést követő megtisztulás jön, hanem a kompromisszum. Ha az NVVH teljesítményét azon próbáljuk lemérni, hogy megtisztult-e tőle a nemzet, akkor biztosan megbukik.
A két férfit a repülőtér közelében talált DNS-nyomok alapján azonosították. Ezeket egy drónon, egy robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozon és egy fára rögzített antennán találták meg.