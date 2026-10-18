Megsemmisítették a sóskúti elektrolitgyár környezethasználati engedélyét

„A másodfokú környezetvédelmi hatóság az önkormányzat és a Sóskúti Civil Kör Egyesület fellebbezése nyomán megsemmisítette a sóskúti Donghwa gyár 2025. decemberében kiadott egységes környezethasználati engedélyét” – írja posztjában Pósfai Gábor belügyminiszter, a pest megyei 2-es számú választókerület képviselője.

A tiszás képviselő szerint „a döntés az érintett engedély megsemmisítéséről szól, önmagában nem jelent végleges gyárbezárást. A további engedélyezés során azonban a feltárt hibákat és hiányosságokat rendezni kell.”

A Dongwha Electrolyte Hungary Kft. sóskúti üzeme

A dél-koreai tulajdonú Dongwha Electrolyte Hungary Kft. akkumulátor-alapanyagokat és elektrolitokat gyárt, valamint NMP-újrahasznosító üzemet is működtet Sóskúton.

Februárban a Pest Vármegyei Kormányhivatal függesztette fel a vállalat veszélyesanyag‑kezelési tevékenységét, miután januárban a lakosság tiltakozása ellenére megkapta azt – annak ellenére, hogy a vízügyi hatóság tudott az üzem körül tapasztalható súlyos környezetmérgezésről.

Márciusban már a szomszédos Tárnok polgármestere kérte a település lakosait, hogy ne használják a fúrt és ásott kutakat, mert a méréseik alapján a sóskúti gyár miatti talajszennyezés meghaladja a gödi akkumulátorgyárnál tapasztalt szintet.

Pósfai vasárnapi posztja szerint a másodfokú környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság „tévesen ítélte meg az évi 23 500 tonnára tervezett elektrolitgyártás engedélyezési feltételeit”. Mint írja, „ez önállóan is környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenység, ezért nem lehetett volna a korábban engedélyezett veszélyeshulladék-hasznosítás engedélyének meghosszabbításába bevonni”.

„A benyújtott dokumentáció a két tevékenység környezeti hatásait összevontan kezelte, így azok külön-külön nem voltak megítélhetők. A hiányosságok rendezéséhez lényegében új kérelemre, új dokumentációra és új eljárásra van szükség. A másodfokú hatóság a vízellátás, a szennyvízkezelés, a talajvízszennyezés vizsgálata, az alkalmazott technológia megfelelősége, valamint a zaj- és rezgésvédelem területén is szakmai észrevételeket tett” – írja Pósfai