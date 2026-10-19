Acélgyári munkások a genovai repteret, kamionosok pedig Nápoly közlekedését bénították meg

Leállt a genovai Kolumbusz Kristóf repülőtér forgalma, miután az egyik legnagyobb európai acélgyár, az Ilva munkásai reggel elfoglalták a légikikötő utasfelvételi csarnokát, hogy felhívják a figyelmet a veszélyben forgó munkahelyeikre. „Hivatalosan is elfoglaltnak nyilvánítjuk a repülőteret” – jelentették be a munkások, akik letérdeltek a földre, és védősisakjukat a földhöz csapkodva skandáltak.

A demonstrációt a gyárat irányító kormánybiztos bejelentése váltotta ki, miszerint több mint 8000 embert munkanélküli segélyre helyeznek át, köztük a genovai telep dolgozóit is. A felszámolóbiztosok pénteken egy levélben követelték, hogy duplázzák meg a létszámleépítési alapban szereplő alkalmazottak számát.

Nápolyt és környékét hétfőn üzemanyag-drágulás ellen meghirdetett kamionossztrájk bénította meg: a nagy méretű teherautók lezárták a kikötő felé vezető utakat. (MTI, Telex)