Az ellenzék a béremelések mértékét kevesli, Toroczkai pedig inkább egy társasjátékról kezdett beszélni a költségvetésről szóló vitában

Több mint kétórás napirendi előtti felszólalásban mutatta be Magyar Péter a jövő évi költségvetés főbb irányai, a minimálbérnél 9 százalékra csökkentett szja-val, a családi pótlék megduplázásával, különböző mértékű béremelésekkel, az árréstop megszüntetésével és Ne lopj! parancsra épülő New Deal-javaslattal.

Fotó: Németh Dániel/444

A maratoni hosszúságú beszédben is ki-ki szólt már Magyar az ellenzéki frakcióknak, a vita a megszokott üzemi hőfokra viszont a következő körre emelkedett, amikor előbb a frakcióvezetők értékelték az ellenhangzottakat, majd Magyar reagált rájuk. Az sem volt rövid menet.

Fotó: Németh Dániel/444

A szokásos menetrend szerint Toroczkai László kezdte a kört, szerinte egy nagyon fontos dolog kimaradt Magyar felszólalásából: hogy mi a költségvetés ára? A Mi Hazánk frakciója szerint a miniszterelnök a Kossuth Rádióban szeptember 14-én elismerte, hogy a gyermekvédelmi törvényt módosítani kellett azért, hogy megkapjuk az uniós forrásokat. Aztán felhozta az Emberség Erejével Alapítvány társasjátékát, „amivel 7-8 éveseknek tartott pályaorientációs előadást egy általános iskolában". (Hogy miről is van szó, arról a Lakmusz írt „Megijedtek a fideszesek egy társasjátéktól, ami azt üzeni a gyerekeknek, hogy merjenek hinni az álmaikban” című cikkben.) Magyar később erre azt válaszolta, hogy semmi olyasmit nem mondott, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása volt az ára az uniós pénzeknek. És nevetségesnek nevezte, hogy egy társasjátékról beszél Toroczkai, amikor emberek milliónak sorsát eldöntő költségvetésről van szó. Ráadásul a gyerekvédelmi törvény módosítása még nem is lépett hatályba.

Toroczkai szerint sokan többet érdemelnének a bejelentett béremeléseknél, így például a rendvédelmiseket is jobban meg kellene becsülni a 15 százaléknál. A gazdákat sem nyugtatja meg, amiket hallottak. És érdekelné, hogy miről beszéltek Zelenszkij ukrán elnökkel az ukrán gabonaszállítmányok beengedéséről, és kérte-e, hogy ne támadják az orosz olajinfrastruktúrát, ami miatt emelkedik a dízelolaj ára. Magyar később erről azt mondta, hogy az ukrán gabonaszállítmányok leplombálva mennek át majd Magyarországon, miután a Fekete-tengeri útvonal veszélyessé vált. Ugyanakkor az aszályhelyzet miatt nincs elég kukorica az országban. Toroczkai a felszólalásában belerúgott egy 4,5 éve háborúban álló ország vezetőjébe, hogy valakinek a gyűlöletigényét ki tudja elégíteni, miközben egy szót sem szólt arról, hogy óriási előrelépés történt, hogy a kárpátaljai magyarok visszakapják az anyanyelvhasználati jogaikat.

Toroczkai szerint a magyar vállalkozások fizetik majd meg a költségvetés plusz kiadásait, miközben tízéves csúcson van a munkanélküliség, és a miniszterelnök olyan bejelentései, mint a vagyonadó, tovább növelik a vállalkozásokra ró extraterheket.

Rétvári Bence, a KDNP-frakcióvezetője azzal kezdte a felszólalását, hogy „hát nekünk egy ilyen Fidel Castro jutott”. Rétvári szerint van egyéb párhuzam is a beszéd hossza mellett: mert ez egy középosztály-, munkaadó- és munkavállaló-ellenes költségvetés-tervezetet, ami lerombolja a korábbi, gazdasági növekedést megalapozó gazdaságpolitikát. És azért iktatták ki a Költségvetési Tanács vétójogát, hogy a megalapozatlan költségvetést be tudják nyújtani. Ellentmondás van szerinte aközött is, hogy akkor most üres a kassza vagy 2 ezer milliárdot szét lehet osztani?

Fotó: Németh Dániel/444

A KDNP-s frakcióvezető szerint a kormány az IMF-javaslatait hajtják végre, ilyen az árrésstop kivezetése, ami a multiknak kedvez. (Magyar szerint éppen a multik jártak jól az árrésstoppal, a magyar élelmiszeripar viszont rosszul.)

A kormány működéséről Rétvári azt mondta, hogy szétverik dühből, ész nélkül az előző kormány eredményeit, és csak rombolnak. A sport-tao megszüntetése miatt pedig igencsak megijedtek a sportoló gyerekek szülei, hogy mennyivel növeli majd ez a költségeiket. (Magyar szerint a sport tao-t közvetlen állami támogatás váltja majd fel, ami átláthatóbb a mostani rendszernél, ahol Mészáros Lőrinc alapítványába ömlenek tao-pénzek.)

Rétvári szerint nem ezt ígérte a Tisza a választóknak, sehol nem 25 százalékos a béremelés, az pedig, hogy a kétgyermekes 40 év felettiek nőknél mégsem szűnik meg az szja, az arculcsapása a családtámogatások eddigi rendszerének. Magyar a válaszában azt mondta, hogy éppen azokon a területeken vannak jelentős béremelések (tanárok, oktatást segítők, dajkák, egészségügyi szakdolgozók, plusz orvosi, szociális ágazat, gyerekvédelem), amelyek a Belügyminisztériumhoz tartoznak, ahol Rétvári államtitkár volt. Merthogy évekig nem voltak béremelések.

Bóka János, a Fidesz-frakcióvezetője először is visszautasította, hogy Magyar számos rágalmazó és becsületsértő megjegyzést tett a fideszes közösség tagjaival szemben. Aztán azzal folytatta, hogy „ritka az olyan esküvő, ahol nem jelenik meg sem a menyasszony, sem a vőlegény, mégis arról beszélünk, hogy milyen szép az ifjú pár. Nincs is még benyújtva a törvény”. Így hiába a kétórás beszéd, de nem derült ki, hogy mekkora inflációt, GDP-növekedést terveznek. Aztán felsorolta az előző kormány gazdasági eredményeit, és jelezte, hogy még az idei költségvetést sem látják tisztán. Közölte azt is, hogy a Tisza eddig adócsökkentései ígéreteiből mindig adóemelés jött. Egyetlen egy foglalkoztatási csoportnak adott ígéretüket sem teljesítik, a rendvédelmi dolgozók Facebook-kommentjeit érdemes nézni - mondta Bóka. „Egyelőre ez csak utazás Narniába, csak ugye ott szembejönnek oroszlánok, vigyázzanak, ne lőjék le őket” - zárta Bóka.

Fotó: Németh Dániel/444

A frakcióvezetők reakciójára Magyar még bő félórás válaszokat adott, ezek fent olvashatóak. Volt, hogy Forsthoffer Ágnest kérte, hogy szóljon a fideszes képviselőknek, hogy ne beszéljenek bele folyamatosan a válaszába, majd kicsit később, amikor a házelnök rászólt Juhász Hajnalkára, Magyar azt mondta, hogy hagyja csak, a képviselőket minősíti, ha nem érdekli őket a válasza. Magyar aztán a vita egy pontján Rétvárit fekete öves, babérkoszorús hazugságbajnoknak nevezte.