Harmincnapos eltiltást kapott a portugál szövetségtől Cristiano Ronaldo

A Portugál Labdarúgó Szövetség harmincnapos eltiltással sújtotta Cristiano Ronaldót, aki a Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal fennálló nézeteltérése miatt szeptember 30-án elhagyta a válogatott edzőtáborát.

Ronaldo a szándékosnak minősített fegyelmi vétségért 255 eurós pénzbírságot is kapott. Azt azonban nem tisztázta a szövetség közleménye, hogy az eltiltás pontosan mely mérkőzésekre vagy tevékenységekre vonatkozik, illetve hogy az esetlegesen már letöltött ideiglenes felfüggesztés ideje beleszámít-e a szankcióba.

Cristiano Ronaldo Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG/NurPhoto via AFP

A portugál válogatott 41 éves csapatkapitánya a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt távozott az edzőtáborból. Állítása szerint azért, mert a szövetségi kapitány kétszer is megszegte a szavát. Először akkor, amikor ígérete ellenére nem küldte pályára Norvégia ellen. Másodszor pedig akkor, amikor nem tisztázta a sajtótájékoztatón a történteket.

A portugál szövetség október 10-án indított fegyelmi eljárást Ronaldo ellen. Az ügyről ebben a cikkben írtunk bővebben. (via MTI)