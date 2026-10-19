Harmincnapos eltiltást kapott a portugál szövetségtől Cristiano Ronaldo

A Portugál Labdarúgó Szövetség harmincnapos eltiltással sújtotta Cristiano Ronaldót, aki a Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal fennálló nézeteltérése miatt szeptember 30-án elhagyta a válogatott edzőtáborát.
Ronaldo a szándékosnak minősített fegyelmi vétségért 255 eurós pénzbírságot is kapott. Azt azonban nem tisztázta a szövetség közleménye, hogy az eltiltás pontosan mely mérkőzésekre vagy tevékenységekre vonatkozik, illetve hogy az esetlegesen már letöltött ideiglenes felfüggesztés ideje beleszámít-e a szankcióba.
A portugál válogatott 41 éves csapatkapitánya a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt távozott az edzőtáborból. Állítása szerint azért, mert a szövetségi kapitány kétszer is megszegte a szavát. Először akkor, amikor ígérete ellenére nem küldte pályára Norvégia ellen. Másodszor pedig akkor, amikor nem tisztázta a sajtótájékoztatón a történteket.
A portugál szövetség október 10-án indított fegyelmi eljárást Ronaldo ellen. Az ügyről ebben a cikkben írtunk bővebben. (via MTI)
A focista azt írta, idővel elmondja, hogy milyen okok motiválták a döntését.
Egy Nemzetek Ligája-meccs előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, miután összekülönbözött Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal.